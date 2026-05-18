Nihayet sezon bitti... İyi ki bitti... Bitti de tüm Fenerbahçeliler stresten, kahırdan, üzüntüden kurtuldu... Her yıl büyük umutlarla takım kurup, milyon Avro’lar döküp transfer yapıp, meşhur hocaları getirip ligi ikinci bitirmeyi başaran başka bir takım var mıdır emin değilim! Acı ama gerçek... Elbette sezon boyu hakem hataları, yanlış kararlar yok muydu, vardı... Ancak liderlik fırsatı birçok kez Fenerbahçe’ye geldi; hepsini elinin tersiyle itti. Kulüp neredeyse her yıl olağanüstü seçim yapar hale geldi. Eyüpspor maçını konuşmak dahi istemiyorum. Yeni sezonda bu formayı giymemesi gereken çok isim var. Bakalım yeni başkan ve yönetim ne yönde karar verecek.