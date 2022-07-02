Helalleşme Anlayışı

02 Temmuz 2022 Cumartesi

Laik Türk ordusunun etkisizleştirilmesi ve tasfiye edilmesine yönelik araç olarak kullanılan “Balyoz davası” sürecinde kamuoyuna yansıyan 27 Şubat 2004 tarih ve 3590-106-04/ İSTH.KS (7681) sayıyla İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı’na ait belge, hangi AKP kurucu ve yöneticilerinin Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskenderpaşa dergâhına bağlı olduklarına ilişkindir ve çok dikkat çekicidir.

Belgede AKP iktidarı döneminde görev almış ve devletin en üst düzeylerine tırmanmış birçok dergâh üyesine yer verilir.

Dinci siyasete yön veren bu dergâhta yetişenler arasında Necmettin Erbakan’ı, Turgut Özal’ı, bugün muhalefetin 6’lı masasında yer alan Temel Karamollaoğlu’nu da sayabilirsiniz.

O yüzden geçtiğimiz günlerde ölen Nakşi İsmailağa dergâhının başı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine AKP’lilerin topluca katılmaları hiç de şaşırtıcı değildir. Onların devlet yönetimini, bağlı oldukları dergâhın hedefleri doğrultusuna soktuklarını Türkiye 20 yıldır yaşayarak öğrenmiştir. Anayasasında “laik”lik ilkesi yazılı olmasına karşın bugün devlet, başta Nakşibendi tarikatı olmak üzere bir tarikatlar koalisyonu tarafından yönetilmektedir.

Asıl şaşırtıcı olan, iktidara geldiklerinde kendilerinden bu dinci örgütlenme egemenliğini ortadan kaldırması beklenen muhalefet temsilcilerinin de tarikatlara, dergâhlara şirin görünme peşinde olmalarıdır.

Örnek vermek gerekirse, Nakşi şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katılmıştır.

Kesici’nin cenaze törenindeki yeri, Atatürk düşmanlığı ile tanınan AKP’li eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile Bilal Erdoğan’ın yanı başı olmuştur.

Ne var ki Kesici’nin tarikat ve dergâhlara karşı gösterdiği bu yakın ilgi, dinci siyasetin yönlendiricileri tarafından yeterli bulunmamıştır. Saadet Partisi Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, Twitter’da “Asıl konuşulması gereken, helalleşelim diyenlerin, ömrünü insanlığa adayan ve tüm dünyada büyük teveccüh gören bir âlimin cenazesine katılmaması ve taziye mesajı dahi yayımlamamalarıdır” diyerek dolaylı bir mesaj göndermiştir.

İletiden anlaşıldığına göre, mesaj, herkesle helalleşmekte ısrarlı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneliktir.

Yani demek istiyorlar ki İlhan Kesici kesmez, tarikat törenlerine CHP başı ve gövdesiyle toptan katılsın!

Helalleşme onlara göre böyle bir şey...

AYMAZLIĞIN GÜNÜ

Bugün 2 Temmuz.

Din adına, tarikatlar adına insanlarımızın diri diri yakıldığı günün yıldönümü.

O gün başlayan yangın bugün tüm ülkeye yayıldı. Uygarlık adına, insanlık adına, çağdaşlık adına ne varsa kavruldu gitti.

Ne yazık!

O gün Türkiye’yi siyaseten yönetenlerin aymazlığı bugün de sürüyor.

JELİBON MUTLULUĞU

Melih Gökçek’in Adıyaman’da 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunduğuna ilişkin açıklamalarına kendisi gibi gerçekten inananlar az değil. Tıpkı Gezi eylemleri sırasında cami yakıldığına ilişkin uydurmaya inananlarda olduğu gibi...

İnanmasalar, bunca ekonomik sıkıntıya, siyasi cambazlığa karşın yapılan kamuoyu araştırmalarında AKP’nin oy oranı hâlâ yüzde 30 dolaylarında çıkar mı hiç?

20 yılda öyle bir kesim yaratıldı ki Saray ve çevresindekiler ne diyorsa ona kanıyorlar.

Cahillikten mutlu, mesut yaşıyorlar.

ZAFER!

AKP-MHP ortaklığının “NATO zaferi” diye tanımlanan tutumunun özeti:

PYD/YPG’nin terör örgütü olmadığı kabul edildi!