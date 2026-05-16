İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin bir bunalımdan diğerine sürüklendiğinin altını çiziyor ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bu durumu bir “devlet rejimi”ne dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Çözümü de “Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı gitmeden bu kriz asla bitmeyecek” diyerek gösteriyor.

Dervişoğlu’na göre, siyasal rakibini yargıyla, entrikayla, şantajla, kasetle, tehditle susturmaya çalışayan anlayış; demokrasi değil, korku düzeni. Ankara’da bir süredir Saray rejiminden, dolayısıyla korku düzeninden sıyrılabilmenin çarelerini arayan kimi odaklaşmaların ürediğine tanıklık ediyoruz. Dervişoğlu’nun “devlet rejimi” diye tanımladığını bir üst aşamaya taşıyarak “devlet krizi” olarak niteleyenler, oluşan gerginliğin giderilmesi için mutlaka yeni siyasal uzlaşı alanları bulunması gerektiği kanısındalar.

Vazgeçilmezlik tutkusu ile yakın çevresinin gelecek kaygısının yarattığı derin endişe yüzünden Saray’ın korku ve baskı düzenine yönelmesinin, demokratik düzenekleri tümüyle yok ettiği, ekonominin de batağa sürüklenmesi ile siyasal iklimin bir devlet krizine yol açtığı saptaması üzerinde birleşiliyor.

Sürdürülebilir olmayan bu ortamın yarattığı yüksek gerilimin hem toplum psikolojisi hem de kamu yönetimi açısından yönetilemez bir noktaya evrilmesini önleme açısından krize ivedilikle çözüm bulunması üzerinde duruluyor. Özellikle iktidar ortaklarının bildik ezberlerinden ve Saray rejimini ne olursa olsun sürdürme ısrarlarından mutlaka vazgeçmesi, muhalefetin de baskıcı ortamın yarattığı can havliyle davranma tutumunu gözden geçiren bir yol haritası çizmesi gerektiği dillendiriliyor.

Cumhur İttifakı’nın AKP ve MHP kanadındaki rahatsızlıkların da gözlendiğine dikkat çekilerek iktidar ve muhalefet kanatları için bir uzlaşma öneriliyor özetle.

Önümüzdeki süreçte, 12 Mart darbesinin basık ikliminden sıyrılmak için darbenin baş aktörlerinden Faruk Gürler’in cumhurbaşkanı adaylığı dayatmasına karşın AP ve CHP’nin Fahri Korutürk’ün adında uzlaşmaları gibi bir girişim gündeme gelebilir örneğin.

CHP TAZELENMELİ

CHP’de merkez yoklaması vb. antidemokratik aday belirleme yöntemlerini kullananların yalnızca kulakları çınlamamalı. Onları, en görkemli çan kulesine kadrolu zangoç yapmak gerek.

CHP’ye hiç emek vermemiş, ilkeleri ve öğretisiyle uyuşmayan, çıkarcı, bencil, tutarsız, karmakarışık ilişkilerle kuşatılmış isimleri olmadık yerlere getirenlerin geçmişte yediği hurmalar, şimdi partiyi tırmalıyor.

Saray rejiminin yürürlüğe koyduğu sivil darbenin oyuncağı haline gelmiş dönekler, etkin pişmanlar sıram sıram geçit yapıyorlar şimdi.

Partiyi diri tutmak, halkla bütünleştirmek için akıllı yöntemlerle bilinçli, çalışkan bir direnme kampanyası yürüten Özgür Özel ve bir avuç yönetici dışında, CHP’nin, başta kayyımcı ve de mutlak butlancı muhalifler olmak üzere ökse otu gibi ana gövdeye yapışmış, kerameti kendinden menkul, siyaseti profesyonel iş aracı olarak algılayan; hem tembel hem çokbilmiş hem de çıkarına düşkün benbenci takımdan sıyrılması gerekiyor.

Halkın desteğini almak için yalnız direnmek yetmez, tazelenmek de gerekir.