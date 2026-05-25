Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 100 yıl önce “Modern toplumlar için at yarışları sosyal bir ihtiyaçtır” demişti. İşte haziran sonunda 100. kez koşulacak Gazi Koşusu da bu anlayışın ürünü olarak doğdu. Bir asırdır aralıksız koşuluyor. Çünkü bu yarış, Atatürk’ün emaneti; Türk atçılığının en parlak vitrini. Aynı zamanda Türk yarışçılığının derbisi. Üstelik 100 yıldır çizgisini koruyup her geçen sene daha geniş kitlelere ulaşmasıyla, İngilizlerin ünlü Ascot yarışlarını bile geride bırakan bir marka haline geldi. Çünkü Gazi Koşusu, çağdaş Türkiye’nin yüz akı.

Hazırlıklar şimdiden hummalı şekilde sürüyor. Veliefendi Hipodromu bu tarihi organizasyon için adeta yeniden hazırlanıyor. Geçen hafta yapılan erkek ve dişi tay deneme koşuları gösterdi ki; sahipler iddialı, jokeyler hazır, Türkiye Jokey Kulübü ise 100. yılın hakkını vermek konusunda kararlı. TJK Başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş Başkanı olan Serdal Adalı, mesaisinin büyük bölümünü bu organizasyona ayırıyor. Özellikle katılıma büyük önem veriliyor. Açık alanlardan mesire bölümlerine kadar her nokta yarışseverler için hazırlanıyor. Hedef, seyirci rekoru kırmak. Adalı’nın yaklaşımı yalnızca yarışın sportif tarafıyla sınırlı değil. Organizasyonun sosyal boyutunu da öne çıkarıyor, “100. yıl gururu tüm yarışçılık dünyasının, TJK yönetimi ve çalışanlarının olacak. 100. yılda tüm rekorları kırmak istiyoruz” diyor. TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ile Genel Müdür Murat Kuluöztürk de günlerdir Veliefendi’de yoğun mesai harcıyor.

Bu yılın bir başka dikkat çekici yanı ise ödül miktarı. 2026 Gazi Koşusu’nu kazanan safkanın sahibi, temel yarış ikramiyesine ek olarak verilecek 50 milyon TL’lik özel ödülle birlikte Türk yarışçılık tarihinin en büyük gelirlerinden birine ulaşacak. 2400 metrelik büyük yarış öncesinde pistteki tablo da heyecan veriyor. Erkek ve dişi tay deneme koşularına bakıldığında; Umut Hepsağ’ın yenilgisiz safkanı Upamecano ile Sema Ulaş’ın Mocho Bueno’su dereceleriyle öne çıkıyor. Dişilerde ise Kemal Kurt’un Loco Sugar’ı özellikle güçlü finişiyle dikkat çekti.

Elbette henüz kesin tablo oluşmuş değil. Jokey değişiklikleri olabilir, uzayan mesafe dengeleri değiştirebilir. Bu yüzden deneme yarışlarının sonuçları şimdiden tartışılıyor. Sabah galoplarını izleyenlerin dikkat çektiği Voice Of Khan ve Massimo Supremo da ciddi favoriler arasında gösteriliyor.

Kim kazanır bilinmez. Ama kesin olan şu: 100. Gazi Koşusu’nu kazanan safkan yalnızca büyük bir ödülün değil, Türk yarışçılık tarihinin en özel kupalarından birinin sahibi olacak. Çünkü bu yarış, sadece para değil; ömür boyu taşınacak bir prestij kazandırıyor.