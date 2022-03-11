Ekonomik göç mümkün mü?

11 Mart 2022 Cuma

Rusya - Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye adeta sırat köprüsünde. Tarafsızlık politikası ABD tarafından şimdilik memnuniyet verici bulunuyor.

Dünya ekonomilerini ateşe atan savaşta Türkiye adeta sırat köprüsünde yürüyor. Rusya ve Ukrayna Türkiye’nin vazgeçemeyeceği iki ülke.

Rusya’ya enerji ve turizmde göbekten bağımlıyız. Ukrayna da aynı denizi paylaştığımız, üyesi olduğumuz NATO nedeniyle müttefik konumundaki ülke.

Savaşın kolay kolay bitmeyeceği tüm analistlerin ortak görüşü. Çünkü dünyada ABD eliyle yeni bir hikâye yazılmak isteniyor. Bu nedenle de dünyanın süper gücü olduğunu kanıtlamak için Rusya ve Çin’i devreden çıkarmaya yönelik politikaları sertleşerek devam edecek gibi. Bir öngörüye göre askeri olmasa da ekonomik savaş 20 yıl sürecek.

DIŞ TİCARET ARTIYOR

Rusya ile Ukrayna üzerinden savaşa giren ABD, Çin’i de bir süredir ekonomik yaptırımlarla köşeye sıkıştırma gayretinde. Çin’den tedarikini azaltan ABD, bir yılda ithalatını 90 milyar dolar azalttı, bu rakamın 2023’te 200 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye ile müttefiki ABD arasındaki siyasi ilişkiler uzun süredir limoniydi. Başkan Joe Biden’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir türlü istenilen yakınlık kurulamamıştı. Halkbank davası, Rıza Sarraf gibi problemler hâlâ masada.

Ancak siyasetteki soğukluğun aksine ticarette geçen yıldan başlayan bir hareket söz konusu. ABD, Almanya’dan sonra en fazla ihracat yapılan ikinci ülke oldu. 20 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacmi 28 milyar doları aştı. Bir yılda Türkiye’nin bu ülkeye ihracatındaki artış yüzde 30. Ticaret hacminin yaklaşık 16 milyar dolarını Türkiye’nin ABD’ye ihracatı oluştururken yaklaşık 12 milyar dolarını da ABD’nin Türkiye’ye yaptığı satım oluşturuyor.

Erdoğan’ın savaşta tarafsız kalma isteği ve açıklamalar ilişkileri nasıl etkiliyor? Göründüğü kadar Rusya’ya sert ambargo uygulayan ABD’de Türkiye’nin bu tavrı açık bir tepki almadı. Hatta anlayışla karşılanıyor.

İlişkilerin seyri nasıl gidecek, ABD Türkiye’den ne bekliyor? Bu soruların yanıtını bu gece yapılacak ABD Başkanı Biden ile Erdoğan görüşmesinde daha netleşmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ermenistan ve İsrail politikalarının değişmesi ABD’yi ne kadar etkiledi göreceğiz!

ABD İLE YENİ SÜREÇ

Ekonomideki gelişmeleri ise Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Türkiye Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’la konuştuk. Yalçındağ, iki ülke arasında yeni bir sürecin başladığı görüşünde. Türkiye’nin jeopolitik öneminin tekrar ortaya çıktığını söylüyor ve yapılan yorumlarda Türkiye’nin net tavrının güven ve memnuniyet verici olarak nitelendiğini anlatıyor. Nisan ayında 10’a yakın kongre üyesinin Türkiye’ye geleceğini de hatırlatıyor.

ABD’nin ihracat artış hızında ilk sırada yer alan bir ülke haline geldiğini de dile getiren Yalçındağ, artışın hızlanacağı görüşünde.

Geçen hafta konsey üyeleri ile yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake bir araya gelmiş. 18 Mart’ta Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve ABD Uluslararası İşler Departmanı Başkanı Myron Brillant’ın Türkiye’ye geleceğini söylüyor Yalçındağ. Büyükelçi Flake’le yapılan toplantıda özellikle yeni enerji kaynağı olarak gündemde olan hidrojen, dijitalleşme, sürdürülebilirlik projeleri öne çıkmış. Yalçındağ toplantıda Türkiye için büyük bir fırsat yaratacak bir gelişmeyi de şöyle anlattı:

Rusya’da ABD’li 5 bine yakın şirket var. Çıkmak için yer arıyor. Bu şirket temsilcilerinin ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye’ye davet edildiğini öğrendik. Türkiye’nin güvenli bir liman olacağı tavsiyesi verilmiş. Servis şirketlerinin yanında üretim yapan fabrikalar var. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılacak.

