Turizm, yarasını saramadı

10 Eylül 2021 Cuma

Hükümet, önümüzdeki üç yılı kapsayan yeni bir Orta Vadeli Program açıkladı. Sektörlerle ilgili hedefler de yer aldı programda. Bu sektörlerden biri turizm sektörü idi.

Turizm sektörü aktörleri programa heyecanla baktı ama ne yazık ki 2021-2024 dönemine ait hedeflerde kendisi için bir yol haritası göremedi.

Gayrisafi yurtiçi hasıla içinde ortalama olarak yaklaşık yüzde 4 civarında paya sahip sektör için programda yer alan vurgular şöyleydi:

- Hedef pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelerimize doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik uluslararası havayolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunulacaktır.

- Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacaktır.

- Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.

- Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak, ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için işbirliği platformları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Programda yer alan turizm geliri ise 2022 için 25 milyar dolar, 2023 için 30, 2024 için de 34 milyar dolar olarak açıklandı.

Turizmci Feti Kuyucu bu öngörülere göre 2019 rakamlarının ancak 2024’te yakalanabileceğini belirtiyor. Buradan da turizme yeterli yatırım yapılmayacağı varsayımını dile getiriyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ise sayfamızda da yer alan açıklamasında 2024 yılı seyahat gelirinin 34 milyar dolar olarak hedeflenmesinin karamsar bir yaklaşım olduğunu söylüyor.

Turizm, Türkiye’nin en önemli sektörü. Bir yandan salgın diğer yandan yangınla yaralarını bu yıl da saramayan sektörün geleceği de sıkıntılı görünüyor.

Sektörde 235 otelin icralık olduğu, batık kredilerin yeniden yapılandırmalarla yüzdürülmeye çalışıldığı malum.

Turizmci olağanüstü bir dönemden geçiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün turizm dahil diğer sektörlere desteğin sürmesi gerektiğini söyledi. İktidar da pembe tablolar yerine yeni bir salgın dalgası tehlikesindeki sektörden yükselen endişelere kulak vermeli!

MÜSİAD’IN BAŞINA RİZELİ MAHMUT ASMALI

1990’larda Erol Yarar’ın babası Özdemir Yarar’ın yönetiminde olduğu TÜSİAD’a karşı muhafazakâr işinsanlarını biraraya getirmek için kurduğu bir dernek Müstakil Sanayiciler Derneği (MÜSİAD). Müslüman Sanayiciler Derneği olarak da tanınan MÜSİAD, son yılların en revaçta olan iş örgütlerinden biri. AKP döneminde hızla artan üye sayısı bugün 11 bini buldu. 60 bine yakın işletmeyi temsil ediyor.

MÜSİAD, Genel Kurulu’nu pandemi nedeniyle ertelemişti. Cumartesi günü seçimli genel kurul yapılıyor. Konuşmacı ise Cuimhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Dernek yeni başkanını istişare ile belirlemiş. Rizeli müteahhit Ak Yapı’nın ortağı Mahmut Asmalı yeni başkan olacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Asmalı, 1998 yılında şirketi genç bir mühendis olarak kurmuş. 2000’den sonra ise hızlı bir büyüme sağlamış. İş merkezi, ofis ve alışveriş merkezi projeleri yapıyor. 2006 yılında da yurtdışına açılan Asmalı’nın Katar’da faaliyetleri sürüyor.

MÜSİAD başkanları Ali Bayramoğlu, Ömer Bolat, Nail Olpak Türkiye’nin sorunlarına farklı tarafsız bir gözle yaklaşan başkanlardı. Asmalı da zor ama belki öyle bir başkan olur!