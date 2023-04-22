Erdoğan, emperyalizm, neoliberalizm ve NATO
Türkiye’nin siyasal İslamcılarının ABD emperyalizmiyle işbirliğini perdelemek üzere kullandığı üç tür “okun adresini değiştirme” kurnazlığı vardır:
1) Okun ucuna “Haçlı Batı
karşıtlığını” koyarlar: Böylece
tabanlarının gazını alırlar. Olur da “Batı
karşıtlığı tamam ama ya bu kullandığınız
Batı arabaları vb.” diyen olursa da
“Mücadelede eşitlik sağlamak için
teknolojilerini alıyoruz” derler. Nasıl olsa
teknoloji-kültür bağını pek sorgulayan
olmaz.
2) Okun ucuna İngiltere’yi koyarlar:
Öyle bir efsane yaratırlar ki İngiltere üst
akıldır ve ABD’yi kullanmaktadır. Böylece
ABD emperyalizmi kısmen aklanmış olur.
3) Okun ucuna İsrail’i koyarlar:
“Ortadoğu’daki bütün kötülüklerin kaynağı
İsrail’dir” propagandasıyla ABD’nin
suçlarını örterler. ABD projelerine İsrail
projesi derler; İsrail sanki ABD’nin
Ortadoğu’daki karakolu değilmiş de ABD,
Yahudi lobisinin parmağında oynattığı bir
kuklaymış gibi propaganda yaparlar.
Özetle, Soğuk Savaş’ta ABD’nin
komünizmle mücadele stratejisinin
“mücahitleri” olma konumlarını örtmek
için bir dil tutturdular. Dili Soğuk Savaş
sonrasına da uyarladılar; bu kez ABD’nin
ulus-devletleri etnik ve mezhepsel
ayrılıklar ekseninde parçalamadaki
rollerini meşrulaştırmanın aracı yaptılar.
ERDOĞAN’IN SİYASİ MANEVRALARI
O örtüyü en net kaldıran isimlerin
başında Erdoğan geldi. Zira, tüm ilişkileri
bir yana, kendisini ABD’nin Büyük
Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı diye ilan
ederek iktidarını kurdu. Türkiye tarihinde
ilk kez bir başbakan, emperyalist ABD’nin
bir projesinin eşbaşkanı olmayı gururla
savunabildi!
Ama ılımlı İslamcılığın miadı dolarken
hızla manevra yapıp milliyetçi/ulusalcılarla
ittifak yaparak iktidarını sürdürebilme
kıvraklığı gösteren Erdoğan, durumu
bir süre “neo Abdülhamitçi dengecilikle”
götürebildi. Üstelik müttefikleri Erdoğan’ı
“ABD’yle savaşan antiemperyalist” diye
parlatabildi.
Kökü 12 Eylül’ün Türk-İslam sentezine
dayanan Cumhur İttifakı, bugünlerde
propagandanın dozunu biraz daha
artırdı. Erdoğan “Emperyalizme biz dur
dedik” diyor, Kılıçdaroğlu’nun “Londra
tefecilerine söz verdiğini, seçimi kazanırsa
Türkiye’nin dış politikasını emperyalizme
teslim edeceğini” söylüyor.
Kavramlar tersyüz edilince, olgular çarpıtılınca, okun adresi değiştirilince bunları söyleyebilmek kolaylaşıyor. Oysa:
NATO’CULUK YAPARAK ANTİEMPERYALİST OLUNMAZ
1) Londra tefecileriyle (ve New
York bankerleriyle) Erdoğan da
görüşmektedir. Bizzat Londra’ya giderek,
sonrasında Albayrak’tan Nebati’ye
bakanlarını göndererek ve yasal güvence
sözü vererek Londra tefecilerinden para
aramaktadır.
2) Neoliberalizm, küresel mali
sermaye sınıfının çıkarlarının
korunmasının ekonomi politikasıdır;
yani emperyalizmin ekonomi politik
ayağıdır. Erdoğan neoliberalizmin en
iyi uygulayıcılarındandır. Kur korumalı
mevduat sistemini yasayla uygulamaya
koyması bunun örneğidir. Bu yolla hem
mali sermaye yani dışarıdan dolar getirip
satan bankalar yüzde 400 kârlara ulaşmış
hem de dolar liranın yanında yasallık
kazanmıştır.
3) Emperyalizmin askeri-politik ayağı
da NATO’dur. Erdoğan NATO’nun
genişleme stratejisini savunuyor;
Karadeniz’e NATO’yu çağırıyor, Arktik
Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e inen
ABD’nin yeni demir perdesinin ihtiyacı
olarak Finlandiya’nın NATO üyeliğine
“Evet” diyor. Yani seçmene söylediğinin
tersine emperyalizme sürekli kapı açıyor!
Bitirirken belirtelim: Erdoğan gibi
Kılıçdaroğlu’nun da Londra tefecilerine
gitmesi aynı kapıya çıkar. 7 Kasım 2022
tarihli “Londra tefecilerinin kirli parası”
başlıklı makalemizi yeniden dikkatinize
sunarım.
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