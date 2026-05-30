Cumhuriyet gazetesinin dünkü manşetinde, AKP’liler ile Kılıçdaroğlu yönetiminin bayram buluşmaları; “Siyasette ‘mutlak butlan’ bayramı!” başlığı altında verilmiş. AKP’liler Kılıçdaroğlu ekibine “Bravo” sözcüğü ile moral vermişler. İşgal güçleri havalarında, CHP’nin genel merkezine el konmasının, haksızlık-hukuksuzluk boyutlarının görmezlikten gelinmesinden umutlanmışlar. Doğrusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Beraber yürüdük biz bu yollarda...” siyaset çizgisinde birlikte yürüyeceklerinin duyurusuyla, CHP mitingleri üzerinden güçlenen toplumsal tepkileri geri püskürtme operasyonlarından vazgeçemeyeceklerini duyurmuş oluyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün Ayasofya’da düzenlenen toplu namaz öncesi Edirnekapı odaklı, İstanbul’un değişik semtlerinden gerçekleştirilen bu toplu namaza katılım için toplu yürüyüşler... Dünün akşamında eklemlenen şenlikler... 2000’li yıllardan başlatılmış, iktidarlarının her koşulda sürüdürülmesi yolunda, her yolun kullanılmasının geçerli olduğunun bir kez daha ilanı değil miydi?

Dünyada bir eşi benzeri olmayan yetkilerle donatılmış başkanlık rejiminin, yaşamın her alanına dönük hak-hukuk zorlamalarıyla, ustalıklı geliştirilmiş kadrolaşmalar eliyle geliştirilen haksızlık, hukuksuzluklar, kayırmacılıklarla yürünen yollarının bir benzerinin yaşanabildiği ülke örneği, demokrasi, sandık düzeni işletilebilmiş gibi sürdürülebilenin bir tek örneği var mı? Diktatörlükler, sultanlıklardan başka... Akıl sağlığı sorgulanan Trump bile ancak bir gelip bir giderek oynayabiliyor.

Ne gariptir ki Saray ittifakı önce milli görüşten koparak Fethullah Gülen ittifakı ile iktidara oturmuştu. Ülkenin Cumhuriyet değerleri üzerinden yaratılmış bütün kamu işletmeleri, kurumlarının kaynakları sonuna kadar kullanılıp kurutulduktan sonra, Amerika kaynaklı operasyon adına, Erdoğan iktidarına son verme gündeme sokuldu. KGB deneyimli Putin, Erdoğan iktidarına el uzatmak gereğini gördü. Gülen cemaati operasyonunun püskürtülmesine katkıda bulundu.

Ne yazık ki Saray yağma düzeninden demokratik, hakça paylaşım düzenine dönüş adına atılabilecek olumlu adımları atamadı. Kamu kaynaklarının insana kendi seçmeni de içinde olmak üzere, bu ülkenin yüzde seksenlerini aşan çoğunluk için insanca yaşam kayıplarının sonu getirilemedi. Tek adam rejiminin sürdürülebilirliğinin koşulları, kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, CHP’li belediyelerin önlenemez seçim başarılarının ardından, iktidarları erki adına haksızlık, hukuksuzlukta sınır tanınmayan belediyeleri hedef alan haksız, hukuksuz operasyonların ardı arkası kesilmeden bugünlere uzandı.

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde, seçilmiş belediye başkanlarının haklarının savunulmasının yanında, ülkenin günümüz koşullarında hakları gasp edilmiş tüm yaşayanları için geçerli olmak üzere, Cumhuriyet değerlerine dönülmüş ölçülerle hak aramaların geliştirildiği etkinlikler, mitingler peş peşe gündemimize girdi. Haklarını arayanlar ile birlikte siyaset dışına atılmış tüm siyasi partileri de içine alan güçlü bir dayanışmanın büyümekte olduğu bir sürece geçildi.

Ne rastlantı değil mi? Tam da durdurulamaz bu güç ittifakı yükselişinin hızlı günlerinde, Saray destekli, mutlak butlan formüllü, CHP’yi püskürtme operasyonları gündeme girmez mi?