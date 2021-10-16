İşgal anlaşması

16 Ekim 2021 Cumartesi

Yunanistan, Fransa’dan sonra ABD ile de savunma anlaşması imzaladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın imzaladığı anlaşma, aslında mevcut anlaşmayı beş yıllığına yenileyen İkinci Değişiklik Protokolü. Böylece Washington, her yıl yerine, beş yılda bir yenileme “hakkı” elde etmiş oldu Atina’dan…

Blinken’ın anlaşmayı yorumlaması ise dikkat çekici: “Bu güncelleme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasına izin verecek ve Yunanistan’daki güçlerimizin yeni lokasyonlarda eğitim ve operasyon yapmasına olanak tanıyor.”

ANLAŞMA TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALIYOR

Atina mutlu. Fransa’dan sonra ABD’yi de Türkiye’ye karşı yanlarına aldıklarını düşünüyorlar.

Dendias her ne kadar sonradan anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını söylediyse de, öncesinde TBMM’nin “casus belli” kararına atıf yaparak esasa işaret etti. (Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile genişletme kararını “casus belli”, yani savaş nedeni ilan etmişti.)

Yunan basını, ABD ile Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın İkinci Değişiklik Protokolü’nü, “ABD, Türkiye’nin yayılmacı politikasını reddediyor” şeklinde yorumluyor. Gazetelere konuşan diplomatik kaynaklar da anlaşmayı “ABD, Türkiye’nin ‘casus belli’sini kınıyor” şeklinde değerlendiriyor.

Peki, anlaşmada neler var?

ATİNA, ABD’YE EGE ADALARI’NI AÇACAK

Öncelikle anlaşma Blinken’ın belirttiği gibi “Yunanistan’daki ABD güçlerine yeni lokasyonlarda eğitim ve operasyon yapma olanağı tanıyor.”

Anlaşmaya göre Yunanistan, ABD silahlı kuvvetlerine dört bölgede (Dedeağaç, Girit, Stefanoviko ve Litohoro) bazı askeri altyapı ve tesisleri tahsis edecek.

Tarafların üzerinde mutabık kaldıkları başka askeri tesisler de ABD güçlerinin kullanımına verilebilecek. Nitekim Yunan basınında bu madde, ABD’nin gelecekte Ege Adaları’nı da kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

Anlaşmaya göre ABD ve Yunanistan, silahlı saldırı veya silahlı saldırı tehdidi gibi durumlarda, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini karşılıklı korumayı taahhüt ediyorlar.

YUNAN KOMÜNİSTLERİ İŞGALİ GÖRÜYOR

Aslında Atina için durum tam bir körlük!

İlk bakışta “Türkiye’ye karşı ABD’yi yanına almak” şeklinde yorumlanabilecek bu anlaşma, aslında açıkça Atina hükümetinin emperyalist ABD’ye Yunanistan’ı işgal ettirmesidir!

Nitekim Yunan komünistleri de ABD’nin bir süredir Yunanistan’daki askeri varlığını adım adım artırıyor oluşunu, açıkça “işgal” olarak niteliyor ve karşı çıkıyor.

Örneğin Yunanistan “Defender Europe 2021” tatbikatına dahil edildiğinde, Yunanistan Komünist Partisi’nin yayın organı Rizospastis, bunu ve ABD’nin Yunanistan’daki varlığını artırmasını, öyle basına yansıdığı gibi Türk- Yunan anlaşmazlıklarının sonucu olarak değil, Yunanistan’ın yeni NATO planlarında daha verimli kullanılması amacıyla olduğunu belirtmişti (Sol, 26.3.2021).

Yunan komünistleri, işgal olarak gördükleri ABD varlığını, NATO’nun Baltıklar’dan Karadeniz’e uzanan ve esas olarak Rusya’yı hedef alan stratejisi içinde yorumlamışlardı.

ABD’Yİ SORUNLARA BULAŞTIRMAMANIN ÖNEMİ

Tam da böyle…

ABD’nin 70 yıllık taktiğidir: Türkiye ve Yunanistan’ı “iki rakip” olarak NATO’ya alma sürecinden bu yana ABD, “Türk tehdidi” diyerek Yunanistan’da, “Yunan tehdidi” diyerek Türkiye’de askeri varlığını artırma yolları aradı ve buldu hep…

Türkiye ile Yunanistan arasında iç içe geçmiş sorunlar yumağı olduğu doğru. Bu sorunlar yumağının bugünden yarına çözülemeyeceği de doğru. Ne var ki:

1) Yunanistan’ın Türkiye ile mevcut sorunlarını çözmek için bölge dışı yabancı devletleri müdahil hale getirmesi o sorunları büsbütün çözümsüz hale getirir.

2) Yabancı devletlerin askeri varlığı eninde sonunda Yunanistan’ın başına bela olur.

Bugün Yunanistan, AB üyeliğini de kullanarak Türkiye’ye karşı avantaj elde edebilmek için Amerikan işgalini kabullenerek geleceğini riske atıyor.

Yunan komünistlerinin ve sosyalistlerinin sırtında şimdi daha da büyük bir yük var…