Mustafa Balbay
17.01.2026 04:00
İkti-dardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucularından, partide, Meclis’te, hükümette sorumluluklar almış Bülent Arınç’ın 13 Ocak’ta Sözcü TV’ye verdiği röportaj, 4-5 manşet barındıracak kadar doluydu. Gazeteci arkadaşımız Senem Toluay Ilgaz’ı kutluyoruz.

İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı. Siyasette babadan oğula geçişin Türkiye’de çok kabul görmediğini ifade etti.

Melih Gökçek’le ilgili sözlerine ilişkin savcıların çağırması halinde bildiklerini söyleyeceğini açıkladı.

AKP’ye geçişlerde yadırgadığı görüntüleri paylaştı.

Arınç’ın AKP’deki sürecine vurgu yaptık ama elbette öncesi de var. Erbakan’la yürüdü... 1980’lerden beri siyasetin içinde. Arınç gibi partinin ezelileri bugünkü gidişe karşı çıkış üretmek için değişik zeminlerde arayış içindeler. Bu, ayrı bir yazı konusu.

***

Arınç, İmamoğlu’nun tutuklanma nedenini şöyle özetledi:

“Erken öten horozun başını keserler!”

Aslında bu bakış sadece Arınç’ta değil, pek çok kesimde var.

Gerek İmamoğlu’nun baştan sona siyasal mücadelesini kaleme aldığımız “Asla Vazgeçme” kitabını yazarken gerekse özgürlük mücadelesi veren tüm başkan ve bürokratları tarihe not düşmek için okura sunduğumuz “Ya Hep Beraber Ya Hiç” kitabının hazırlık sürecinde bu bakış açısıyla karşılaştık.

Bu düşünceyi ortaya atanların büyük bölümü, hem İmamoğlu’nun tutukluluğuna hem de millet iradesinin gasp edilmesine karşı çıkanlar.

Düşüncelerinde de samimiler ama bunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz.

İmamoğlu’nun geleceğini en iyi Saray gördü! 31 Mart 2019’da seçimi İmamoğlu’nun kazandığı ancak 17 gün sonra kabul edildi. YSK 17 Nisan 2019’da resmen açıkladı:

İmamoğlu 13 bin 629 oyla seçimi kazanmıştır.

Bu, “ara kabul”dü! 3 hafta sonra 6 Mayıs’ta İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verildi. 23 Haziran’da yenilenen seçimin sonuçları erken açıklandı: İmamoğlu bu kez 806 bin 456 farkla kazandı.

İmamoğlu sandıkta kazanmıştı ama önünde “yargı” sınavı vardı. Daha o süreçte Ordu valisinin, annesini havaalanı salonuna aldırmamasını, “Valinin yaptığı basitlik” tepkisi iktidar medyasınca “basitlik” sözcüğünün “bas” kısmı kaldırılarak yayımlandı.

Hemen soruşturma.

Aynı süreçte Süleyman Soylu’nun kullandığı “ahmaklık” tanımını İmamoğlu da kullanınca “siyasal yasak” istemli dava açıldı. Bu dava 2023 seçimlerinin aday belirleme sürecinin hemen öncesinde, 14 Aralık 2022’de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasakla hükme bağlandı.

***

İmamoğlu 4-5 Kasım 2023’teki CHP’de değişme, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlere de damgasını vurunca sadece “ahmak” davasından siyasi yasak getirmenin kamuoyunu ikna etmeyeceği düşünüldü. Yeni arayışa geçildi.

Bu saptamamızı o günlerde yazdık, söyledik.

30 Ekim 2024’te Ahmet Özer tutuklandı. Kendisine yöneltilen soruları gören İmamoğlu şu demeci verdi:

“Hedef benim!”

2025 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat operasyonu ile başladı. İktidar İmamoğlu’nu tutuklama takvimini yapmıştı. İmamoğlu, Özel’le değerlendirmeler yaptı. CHP de cumhurbaşkanı adaylığını belirleme takvimi açıkladı.

İki takvim 8 Mart 2025’ten itibaren adeta yarıştı.

Önseçimin yapılacağı 23 Mart Pazar gününün hafta başında, 18 Mart’ta diplomaya tutuklama geldi. Hafta sonunda İmamoğlu’nun kendisine.

İmamoğlu, erken öten horoz olduğu için değil, kazanacağı seçimden önce fark edildiği için tutuklandı!

Bu süreç, siyasi tarihimizin en çarpıcı, soluk kesen olaylarının başında geliyor.

Ve devam ediyor.

Tarihin değişmeyen pusulasıdır:

Direnenler kazanır!

Bu pusulaya pusu işlemez!

