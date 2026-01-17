“Ben yaptım oldu” diyebilmekten geliyor. Gelin görün ki çoğunluğun yaşamındaki karabasanlar katlandıkça sokaklardaki kalabalıklar, iktidarları cephesine oy vermiş olanları kapsayanlar da içlerinde olmak üzere çoğalıyor. Yağmur çamur demeden, yönetimleri iktidarları cephesinde olan il, ilçelerde en geniş toplanma alanları seçilerek CHP, Özgür Özel sorumluluğunda düzenlenen mitinglere katılanların parti kökenleri, “hakları için sokaklarda buluşanlar” olarak sorgulanmadan, miting sayısının artışı ile doğru orantılı olarak büyüdükçe büyüyor.

Meclis’te emekliler için CHP direniş nöbeti sürdürülürken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kamuoyuna dönük “Duruşmalar yayınlansın, açık yapılsın” açıklamaları havada kalmış olarak tersine oy verilmesi ile sağlanan iktidar cephesi buluşmaları yaşanırken... Meclis direnişlerinin sonuna kadar sürdürülmesinden de sonuç alınmazsa çok daha etkin eylemlerle sokaklara taşınacağının, ülkenin her yöresine yaygınlaştırmak yolunda siyasi parti ayrımı olmaksızın sorunlar üzerinden çalışmalar için kapı kapı dolaşılmakta olduğunun açıklamaları duyuruluyor.

Son haftaların sürpriz meydanlar seçilmiş olarak sayıları birbirine eklemlenen mitinglerinde, katılımcılar özellikle, öncelikle kendileri için yaşamsal sorun haline gelmiş konuları başlık yaparak “Zam zam zam, yolculuk ne zaman” türünden sloganlara geçiş yapmış bulunuyorlar. Yandaş medyaların gazetecilerinin, en ağır hakaretlerle birbirlerine saldırmalarının nasıl okunması gerektiğini bizler pek anlayamıyor olsak da...

***

Günlük perde arkası gelişmelerin izleyiciliği, yorumculuğunda öne çıkmış; ekonominin, siyasetin gelişmelerinin adım adım kulisinin peşinde olanların paylaşımları üzerinden, iktidar ittifakı cephesinin, vatandaşların kendilerine en yakın olabileceklerine bile nefes veremeyecekleri, siyaset çizgilerini değiştiremeyeceklerinin gerekçelerini dinliyoruz. Yasa değiştirebilmeye dönük çoğunluk sağlama koşullarının da çok uzak kaldığı gerçeği üzerinden, sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendileri açısından en son süreye kadar bekleme, sona yakın bir tarih için erken seçim kararı alarak geçmişte başarabildiği üzere, son dakika nefes verecek ekonomik adımlarla sandığa gitmeyi seçebileceğinin altını çiziyorlar.

Hemen arkasından da artık bu kez son dakika nefes aldırmanın bir işe yaramayacağı görüşlerini de eklemeyi unutmuyorlar. İktidar partilerinin içinden etkili kişilerle sürekli bağlantılı olabilmenin, her gelişme üzerinden değişim rüzgârlarını izleyebilmenin ayrıcalığında da... Geçmişin seçmeni büyüleyen, geleceğe yönelik düşler kurabilmeye çeken ne kadar süper proje varsa topunun birden sadece ülke ekonomisine dönük katlanan borç yükleri frensiz yükselişte. Yıkımlarının acı acı sonuçlarıyla yüzleşenlerin; yiyecek ekmek, sığınacak ev, en kötü koşullarda iş bulamayacak konumlarda yaşayanları...

İş arayanı, iş bulamayanı, çok olumsuz koşullarda ekmek parası çıkarmanın derdine düşenlerini, 2000’li yıllardan günümüze kadar ellerinde tutabilmiş olanlar için geçmişte kendi seçmenleri olsalar bile son dakikada seçim ilanı üzerinden güncele dönük verilebileceklerle oyalamak, kandırmak geçmişte hep yapıldığı üzere çok kolay olamayacak. Yaşayabilmeye dönük olarak güncel çözümler için her yerde olmaya, direnmeye çok kararlılar.