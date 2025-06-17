Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i, talihsiz biçimde kaybettiğimiz günlerde yurtdışındaydık. Çok uzaklarda olsak da sevgili başkanın acısını yüreğimizin derinliklerinde duyumsadık. Oralardan konuyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle izlemeye çalıştık. O yörenin insanı olduğumuz ve Ferdi başkanı da çok sevdiğimiz için, cenazesine katılıp son görevimizi yapamamak üzüntümüzü daha da artırdı.

Halkın büyük bir sevgiyle sahiplendiği Ferdi başkanın cenazesinde bulunamasak da katılan dostlarımızdan ve basına yansıyan haberlerden halkın ilgisinin ve sevgisinin yüceliğini gördük. Biz de bu yazımızla, değerli dostumuza son görevimizi yapmak istiyoruz. Bu yazıyı, sevgili başkanın anısına bir saygı duruşu olarak kabul edin.

HALKÇI BAŞKAN ZEYREK

Ferdi başkan, üç kuşaktır Manisa’da yaşayan bir ailenin çocuğuydu. Babası Manisa çarşısında berberlik yapan ve “Tıraşçı Ahmet” olarak anılan bir esnaftı. Dolayısıyla başkan Zeyrek, Manisa çarşısında büyümüş ve yetişmişti. Hemen herkesin evladı, kardeşi, ağabeyi, yakını, komşusuydu. Kentiyle bütünleşen ve özdeşleşen bir yöneticiydi.

Onun bu halkçı yönü, her davranışına, söylemine ve eylemine yansıyordu. 31 Mart 2024 yerel seçiminde başkanlığı kazandıktan sonra, söz verdiği gibi herkesin başkanı oldu. Bu tutumunu da ayrım yapmadan tüm Manisa’yı ve Manisalıları kucaklayarak gösterdi.

EGE’NİN EFESİ, ZEYBEĞİ

Aslında birçok Manisalıda ve Egelide olduğu gibi Ferdi başkanda da güçlü bir efe ve zeybek ruhu vardı. Haksızlıkların, adaletsizliklerin üstüne korkusuzca yürüyordu. Çocukluk ve gençlik yıllarından beri hep halkın içinde olmuş, onlarla adeta bütünleşmişti. Sosyal yönleri çok güçlüydü.

Bu halkçı ve mücadeleci yanını Mimarlar Odası Manisa Şube başkanlığı görevinde de sürdürmüş ve geliştirmişti. Yerel ve merkezi yönetimin yanlışlarına, kent suçlarına karşı aktif mücadele vermişti. Başkan adaylığı öncesinde CHP’nin il başkanlığını başarıyla yapmıştı. İşte bütün bu süreçlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile çok yakından çalışmış ve adeta siyasal yazgılarını bütünleştirmişlerdi.

ÖRNEK BİR YÖNETİCİ-SİYASETÇİ

Manisa aslında sol ve sosyal demokrat siyaset açısından zor ve zorlu bir yerdi. Bu kent yıllarca merkez sağ, muhafazakâr ve milliyetçi olarak tanımlanan siyasetçilerce yönetiliyordu. Öyle ki çok partili hayata geçildiğinden beri Manisa merkezinde CHP belediye başkanlığını kazanamamıştı. İşte 78 yıl sonra bu başarılıyordu. Üstelik yüzde 60’a yakın oy oranıyla ve 17 ilçenin 14’ünün başkanlığı kazanılarak.

Tabii bu büyük başarıda başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile ilçe başkanlarının ve belediye başkanlarının katkıları yadsınamaz. Ama hepsinden önemlisi, ortaya konulan birlik beraberlik ruhu ve hayata geçirilen örnek siyaset anlayışıydı. Manisa ve Manisalılar değişime, yeni isimlere inanmış ve güvenmişlerdi.

MANİSA’NIN ÇAĞDAŞ TARZAN’I

Bizim çocukluk ve ilk gençlik yıllarımızda, Manisa ünlü Tarzan’ıyla anılır ve bilinirdi. Bizler, doğa dostu ve Manisa tutkunu Tarzan’ın öykülerini dinleyerek yetiştik. O, doğayla iç içe yaşayan ve kentine tutkun örnek bir insandı. Yıllar sonra Manisa yine bir doğa ve çevre aşığı, kent sevdalısıyla Türkiye’nin gündemine geldi. Ferdi Zeyrek’i “Manisa’nın günümüzdeki çağdaş Tarzan’ı” olarak nitelendirmemiz elbette boşuna değil. Biliyor ve inanıyoruz ki yalnızca Manisa değil, Türkiye de onu unutmayacak. Yerel yöneticilikten ve belediye başkanlığından her söz açılışta, akla ilk gelen isimlerden olacak.

Ferdi Zeyrek ismi şimdiden toplumsal ve siyasal belleğimize unutulmamacasına kazındı. Onun sosyal belediyecilik anlayışı, ardında bıraktığı projeleri daha etkin bir şekilde hayata geçirilerek anısı ve mücadelesi yaşatılmalıdır. Her daim ışıklar içinde olmasını içtenlikle diliyor; anısını ve mücadelesini yürekten selamlıyoruz. Zeyrek’in yerine büyükşehir meclisinden seçilerek bayrağı devralan yeni başkan Besim Dutlulu’ya başarılar diliyoruz.