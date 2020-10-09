Dünya Kız Çocukları Günü
Değerli dostlar, önümüzdeki pazar günü “11 Ekim”, anımsanacağı gibi “Dünya Kız Çocukları Günü”...
Evet, sekiz (8) yıl önce “11 Ekim” günü “Suudi Arap Şeyh Hazretleri”nden biri altı (6) yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmişti, ülkesinin Başimamı tarafından verilen bir izinle...
Konu dış dünyada duyulunca “basın” da işe girişti; “Suudi Şeyh Hazretleri” demeç üzerine demeç vermeyi sürdürdü.
“Hazret” şöyle diyordu: “Kız çocukları altı (6) yaşında evlenebilirler, yapıları buna müsaittir!”
Ve değerli dostlar, ancak bundan sonra, toplum, “dünya” harekete geçebildi; 2012’de “Birleşmiş Milletler” (BM) tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla bu gün kutlanmaya başlanmıştır:
“Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kapsamında gündeme taşınmaktadır.”
Şimdilik durum bu, değerli dostlar...
Bakalım “11 Ekim” günü dünyada neler olacak? Bizde de...
Alanlarda buluşmak üzere...
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar