09 Ekim 2020 Cuma

Değerli dostlar, önümüzdeki pazar günü “11 Ekim”, anımsanacağı gibi “Dünya Kız Çocukları Günü”...

Evet, sekiz (8) yıl önce “11 Ekim” günü “Suudi Arap Şeyh Hazretleri”nden biri altı (6) yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmişti, ülkesinin Başimamı tarafından verilen bir izinle...

Konu dış dünyada duyulunca “basın” da işe girişti; “Suudi Şeyh Hazretleri” demeç üzerine demeç vermeyi sürdürdü.

“Hazret” şöyle diyordu: “Kız çocukları altı (6) yaşında evlenebilirler, yapıları buna müsaittir!”

Ve değerli dostlar, ancak bundan sonra, toplum, “dünya” harekete geçebildi; 2012’de “Birleşmiş Milletler” (BM) tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla bu gün kutlanmaya başlanmıştır:

“Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kapsamında gündeme taşınmaktadır.”

Şimdilik durum bu, değerli dostlar...

Bakalım “11 Ekim” günü dünyada neler olacak? Bizde de...

Alanlarda buluşmak üzere...