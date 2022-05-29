AKP’nin uzayla imtihanı!

29 Mayıs 2022 Pazar

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: İlk 10 sene insanlı uzay uçuşu planlamıyoruz. Bunu söylersek ayakları yere basmayan bir şey söylemiş oluruz. (İndigo dergisi, 17 Şubat 2017)

Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” dedi. (AA, 9 Şubat 2021)

2023’te sert, 2028’de ise Ay’a yumuşak iniş yapmayı hedefleyen Türkiye’nin, buna yönelik uzay programında en az 1.1 milyar dolar harcayacağı ve Ay’a gönderilecek roketin Somali’de kurulacak bir fırlatma tesisinden atılabileceği ifade edildi. (AA Editör Masası konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 Şubat 2021)

ÇEKMİŞİK, UZAYMIŞIK, UÇMUŞUK...

Türkiye Somali’de uzay üssü kuracak. 1.1 milyar dolara mal olması beklenen program için ekvatora olan yakınlığı nedeni ile Somali’nin öne çıktığı kaydedildi. (Sabah gazetesi, 20 Şubat 2021)

İlk hedefi 2023’te Ay’a gitmek olan ve 10 yıl içinde 10 bin uzman alınacağı açıklanan Türkiye Uzay Ajansı, dördü temizlik görevlisi, ikisi garson olmak üzere toplam altı “destek personeli” almak için, Resmi Gazete’de sürekli işçi alımı ilanı yayımladı. (Twitter, Resmi Gazete kupürü, 24 Şubat 2021)

38 milyon TL bütçesi olan Türkiye Uzay Ajansı, 1 milyon 62 bin TL’ye beş araba kiraladı! (Aykırı gazetesi, 20 Mayıs 2021)

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin 2023 sonunda Ay’a ulaşacağını söyledi: “Dünya çapında olay olacak, bunu çok rahat söyleyebilirim...” (Sözcü gazetesi, 21 Ağustos 2021)

ALIKLAR GİBİYMİŞİK SESSİZ VE KARANLIK...

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: “Eğer beklenmedik teknik büyük bir aksilik yaşamazsak, 2023 sonudur, Ay’a ulaşacağız. Yerli tasarım uzay aracı ile Ay’a bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok.” (TRT Haber, 22 Ağustos 2021)

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: “Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmayacak. 2028 yılında Ay’a araç indirmek hedefimiz var.” (EnSonHaber, 5 Ekim 2021)

Diyanet’in 2022 bütçesi 3.2 milyar lira artışla 16.1 milyar lira oldu. Türkiye Uzay Ajansı’nın 2022 bütçesi 61 milyon lira. (Diken gazetesi, 19 Ekim 2021)

TUTMUŞUM, TUTMUŞUM VİZÖRÜNDEN SENİN...

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi. (Cumhuriyet Gazetesi, 9 Aralık 2021)

Türkiye’nin uzay yolculuğu için çalışmalar hızla devam ediyor. Yerli ve milli insansız uzay aracının tasarım çalışmalarında sona gelindi. 2 ton ağırlığında olacak aracın imalatına da önümüzdeki aylarda başlanacak. (TRT Haber, 17 Şubat 2022)

2023’te “Ay’a sert iniş” görevi verilen Türkiye Uzay Ajansı’na (TUA) iki yıllık “Sebze Üretim Tekniği Bölümü” mezunu İlyas Haliloğlu “Başkanlık Müşaviri” olarak atandı. (Duvar gazetesi, 27 Ocak 2022)

DÜŞMÜŞÜK YAVAŞÇA SAKİN BİR SANRIYA...

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: “2029’da Ay’a insansız araç indirmeyi hedefliyoruz.” (Sözcü gazetesi, 7 Mart 2022)

Uzaya gidecek Türk vatandaşı için gereken şartlar açıklandı:

23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Boy uzunluğu: 149.5-190.5 santimetre

(BPT Haber, 23 Mayıs 2022)

Uzaya gidecek Türk’ü Elon Musk götürecek. Maliyet belli oldu. TUA Yönetim Kurulu üyesi Lokman Kuzu, Türkiye’nin ilk insanlı uzay projesinin yaklaşık 70 milyon dolara mal olacağını açıkladı. Proje için Elon Musk’ın SpaceX firması ile anlaşıldığı iddia edildi. (Yeniçağ gazetesi, 24 Mayıs 2022)