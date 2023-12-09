‘Castle Hawk’ yolsuzluğu

09 Aralık 2023 Cumartesi

Araştırmalarım devam ederken ulaşan birçok yurttaş, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Olentis markası ve bağlı bulunduğu holding tarafından yüksek kâr vaadi ile dolandırıldığını bildirdiler.

900 milyon liralık bir dolandırıcılık olayını anlatacağım size. Ve günün sonunda dolandıran kişi serbest...



“Castle Hawk” denen bir şirket var. Holding olma yolunda ilk adımını 25 Mayıs 2021 yılında 240 bin TL sermaye ile Castle Hawk Mali ve Finansal Danışmanlık adı altında Çorlu’da atıyor. Yönetim kurulu başkanlığını 1984 doğumlu Murat Şahin yapıyor. ODTÜ işletme bölümü 2005 mezunu. Ziraat Bankası’nda bir, Halk Bankası’nda yedi yıl denetim personeli olarak; sonra bir yıl da bölge koordinatörlüğünde kredi tahsis sürecinde çalışıyor. Temmuz 2021 tarihinde 100 bin TL sermaye ile Castle Hawk Kozmetik ve Otomotiv San. Ltd. Şti. adlı firmayı kuruyor. 5 Nisan 2022 tarihinde bu şirketteki hisselerinin bir kısmını Erkan Üste’ye devrediyor.



Ekim 2021’de ise Castle Hawk Sigorta ve Aracılık şirketini 300 bin TL sermaye ile Deniz Serdar Kaymak ile birlikte kuruyor. Sonra 2022 Ocak ayında Deniz Serdar Kaymak hisselerini Erkan Üste’ye devrediyor. Eylül 2022 tarihinde ise hisseleri tekrar Murat Şahin’e devrediyor. 24 Ekim 2023 tarihinde ise fesihname yayımlanıyor ve Şeker Sigorta acenteliği feshediliyor.

Başınız döndü değil mi... Devam ediyor.



Aynı adam 10 gün sonra ise Castle Hawk Turizm şirketini 500 bin TL sermaye ile kuruyor. Nisan 2022 tarihinde bu şirketteki hisselerinin bir kısmını Erkan Üste’ye devrediyor. Eylül 2022 tarihinde ise hisseleri tekrar Murat Şahin’e devrediyor.



18 Ocak 2022 tarihinde ise Gökbey Lojistik Taşımacılık firması alınıp ismi değiştiriliyor ve Castle Hawk Uluslararası Lojistik şirketi oluyor. 5 Nisan 2022 tarihinde ise Murat Şahin bu şirketteki hisselerinin bir kısmını Erkan Üste’ye devrediyor. Eylül 2022 tarihinde ise hisseleri tekrar Murat Şahin’e devrediyor. Bu sefer de Castle Hawk Teknoloji ve güvenlik sistemleri adlı bir firma kuruluyor Ocak 2022 tarihinde. Nisan 2022 tarihinde ise hisselerinin bir kısmını yine Erkan Üste’ye devrediyor. Murat Şahin açıklamasında “Yaptığımız yatırımlar ve özverili çalışmaların sonucu 1 yıl içinde holdingleştik” diyor ve 11 Ağustos 2022 tarihinde ise Erkan Üste ve Murat Şahin ortaklığı ile 1 milyon TL sermayeli Castle Hawk Holding kuruluyor.



Holdingin kuruluş amacında “Milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmeyi” amaçladıkları vurgulanıyor.

Aslında kuruluş amacında “oltayı” atmış. Castle Hawk Holding, çeşitli markalar yaratmış. Olentis, Bivalvia Suites, Olea Atelier gibi sırasıyla sözde kozmetik, turizm ve mobilya sektörüne girmişler.



Kozmetik firmasının açılışı için de reklamlar, tanıtım filmi çekmeler ve klasik olan tanınmış sanatçıların daveti ile devam ediyor.

Uzatmayayım... Sistem nasıl işliyor?



Yüzde 10 kâr taahhüdü

Kâr payı, yatırım payı dağıtımı adı altında holdinge para yatıran herkese yatırdığı bedelin yüzde 10’u kadar aylık pay dağıtmayı taahhüt ediyor. Para yatıran yüzlerce memur, işçi, ev hanımı, iş insanının listesini gördüm. 5000 TL’den 5 milyon TL’ye kadar paralar yatırılmış. Para yatıran kişilere ilk başlarda geri ödemeler de yapılmış. Ancak sonrasında 2022 Ekim ayından itibaren şirket yetkilileri şirketlerine birilerinin çöktüğünü iddia edip ödeme yapmamaya başlamış. Tabii ki para yatıran kişiler soluğu savcılıkta almış.



Murat Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmış. Açıklamasında Ömer A. adlı bir kişinin 1 milyon para verdiğini ve sonrasında 2 milyon 850 bin TL yatırım yaparak 8 ay boyunca kendisinden 5 milyon 250 bin TL para aldığını anlatıyor. Hatta hâkim ve iş insanları ile kendisini tanıştırarak 110 milyon TL yatırım yaptıracağını ve karşılığında teminat vereceğini beyan ettiğini söylüyor. 4 Temmuz’da bahse konu kişilerle bir toplantı ayarlandığını ancak toplantıya bahsedilen kişiler yerine “Söylemezler” çetesinden olduğunu beyan eden Serdar B. isimli bir kişinin geldiğini aktarıyor. Öyle ki kendisini rehin aldıklarını, 7 milyon 500 bin TL senet imzalattırdıklarını Ömer A. ve Serdar B. adlı kişilerin ailesini tehdit edip senetleri işleme koydurduklarını anlatıyor.



Tam da bu olaylar yaşanırken başka bir gelişme oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), devreye giriyor ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle Murat Şahin, Erkan Üste ile Ali Akkoyun isimli şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Binlerce kişiyi yüksek kâr ve faiz vaatleriyle dolandırdığı gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Şahin, Muratlı Cezaevi’ne gönderilmiş sonrasında da tahliye edilmiş.

Yani akıl alır gibi değil...



Yüzlerce kişiyi 900 milyon lira dolandırsanız ve bu kanıtlansa da cezaevinde kalamıyorsunuz. Ha yok ben gazetecilik yapacağım, soyanları, çalanları, talan edenleri, iktidarın iş bilmezliklerini yazacağım derseniz benim gibi hapse girer, haftada üç gün mutlaka mahkeme salonlarında ifade verir yargılanırsınız.

