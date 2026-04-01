Dün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ikinci yıldönümüydü. CHP bu seçimlerde ilk kez AKP karşısında birinci parti oldu. Dürbünü ters çevirirsek AKP ilk kez ikinciliğe düştü.

AKP, bu sonuçların birinci yılını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hapse atarak “kutladı”. İkinci yıldönümünü ise 2024’te AKP’den CHP’ye geçen Türkiye’nin dördüncü büyük kenti Bursa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i aile boyu gözaltına alarak “kutladı”.

Bozbey, gözaltı ortamında yaptığı paylaşımda, şafak vakti evinin basılmasının Bursalılara yapılan bir hareket olduğunu vurguladı. Resmi açıklamaya göre suçlama, Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemi faaliyetleri. 7-8 yıl sonra ortaya çıkarılan “suç örgütü”!

***

31 Mart 2024’teki seçim sonuçlarını satırbaşlarıyla anımsatalım:

- CHP yüzde 37.77 ile birinci parti oldu. 17 milyon 391 bin seçmenin oyunu aldı. Böylece CHP Genel Başkanlığı’na 5 ay önce oturan Özgür Özel’in sözünü ettiği yüzde 25’lik cam tavan kırıldı.

- 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe, 61 beldede CHP’li başkanlar koltuğa oturdu.

- CHP 15 ilde yüzde 50’yi aştı. AKP ise sadece 3 ilde bu başarıyı elde etti. Ankara yüzde 60.04, Mersin 59.5, Manisa 57.3, Muğla 55, Giresun 54.6, Zonguldak 54.5, Bolu 52.9, Kırşehir 52.9, Bartın 51.3, İstanbul 51.1’le alındı.

- İstanbul’da Ekrem İmamoğlu sadece başkanlığı üçüncü kez kazanmakla kalmadı. Büyükşehir belediye meclisinde 185 sandalye ile çoğunluğu aldı. AKP 129, MHP 2’de kaldı. 39 ilçeden 26’sını CHP aldı. İmamoğlu’nun birinci çıktığı ilçe sayısı 32’ydi.

- Ankara’da Mansur Yavaş rakibi AKP’li Turgut Altınok’u ikiye katladı. Kazanılan ilçe sayısı 3’ten 16’ya çıktı. Belediye meclisinde CHP 90, AKP 45, MHP 10 üye elde etti.

- Manisa Özgür Özel’in liderliğini sandıkta onayladı. Acı bir şekilde kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek büyükşehri alırken 17 ilçenin 14’ünü CHP kazandı.

- Denizli’de büyükşehri Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 48’le kazanırken 19 ilçeden 15’inde CHP adayları ipi göğüsledi.

- Ege’de artık sadece kıyılarda değil, içeride de silme CHP vardı. İzmir, Muğla, Aydın’ın yanı sıra Manisa, Denizli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya’yı uzun yıllar sonra CHP aldı.

***

İktidarın bütün hıncı yukarıdaki tabloya. Bütün korkusu da bu tablonun genel seçimde de yaşanması.

Silivri’deki İBB davası kilit itirafçıların iftiralarını geri çekmesiyle çöktü. İş, İmamoğlu’nun mahkemedeki savunmasından da suç üretecek noktaya geldi.

İBB davası istenen etkiyi vermeyince yeni operasyonlarla davayı “büyütmeye” çalışıyorlar. Antalya’dan bir türlü istenen ifadeyi verecek itirafçı çıkmadığı için Muhittin Böcek’e selam veren tutuklanıyor.

Uşak operasyonunun iki boyutu var:

1- O görüntülerin içeriği kabul edilemez.

2- O görüntülerin FETÖ’vari yöntemlerle sızdırılıp kullanılması kabul edilemez.

Sonuç olarak 31 Mart 2024’le CHP, AKP’nin üç propaganda malzemesini elinden aldı:

1- Sivas’ın ötesinde yoklar. (Ardahan, Kilis, Adıyaman...)

2- Sadece kıyı şehirlerindeler. (Kırşehir, Kütahya, Afyonkarahisar...)

3- Sadece büyükşehir merkez ilçelerindeler. (İstanbul’da Tuzla, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Ankara’da Mamak, Nallıhan, Adana’da Tufanbeyli, Antalya’da Korkuteli...)

31 Mart’ın ikinci yılında durum şu:

CHP’nin hukuk arayacağı bir devlet kurumu kalmamıştır. Bu aşamadan sonra her şeye karşın meşruiyet içinde kalarak millette çoğalmaktan başka çıkış yolu yoktur!