İçinden geçtiğimiz döneme damgasını vuracak pek çok tanım var. Bunların her biri Türkiye normalleştiğinde belgesellere, oyunlara başlık olacak içerikte. Biri de şu:

Rozetle kelepçe arasında!

Ne kadar demokratik bir öneri!

Seçim sizin. Hangisini tercih ederseniz!

Rozet derseniz törenler sizin! Canlı yayınlar sizin! Saray salonlarında alkışlar sizin...

Dahası var... Bütçe sizin, destek sizin, dokunulmazlık sizin, ola ki önceden davanız, soruşturmanız varsa bir kalemde aklanma sizin!

Kelepçe derseniz, siz bilirsiniz! Silivri sizin, zindan sizin, tam ortasında durup kollarınızı açtığınızda her iki duvara da birer karış mesafede olduğunuz hücre sizin!

Dahası var... Sadece bir tutuklama yetmez, ola ki mahkemenin biri boş bulunup tahliye verirse yedek tutuklamalar sizin, her türlü itibar suikastını da sürecin doğal uzantısı saymanız gerekir!

***

31 Mart 2024’ün ikinci yıldönümünden sonra daha ileri bir demokrasi süreci başladı. O kadar ileri ki yetişebilene aşk olsun!

31 Mart günü CHP’nin birinci parti olmasını iktidar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e eşini, kızını, kardeşini de kapsayacak şekilde şafak baskını düzenleyerek selamladı. Devamı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’le geldi.

27 Mart’ta gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’la ilgili iki gerçek var:

1- Gözaltına alınma görüntüleri kabul edilemez.

2- O görüntülerin servis edilmesi kabul edilemez. Bu durum tartışılırken bir yıla yakındır tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu ve gelini mayıs ayı başında tutuklandı. Özel yaşam görüntüleri de paralelinde servis edildi.

Yalım ve Böcek bu sürecin ardından etkin pişmanlıktan yararlanmak istediler. Kamuoyunda itirafçılık olarak tarif edilen bu ifadelerin alınma şekli, içeriği kamuoyunun gözü önünde seyretti. Muhittin Böcek’in oğlu 1 milyon Avro’yu kimden aldığını kime verdiğini önce hatırlamıyor, sonra yarım hatırlıyor. Özkan Yalım, Manisa’ya gitmiş Özgür Özel’in bahçe duvarına deste deste para bırakıp gelmiş!

***

Bütün bunların ortasında, gerçekten de ortasında Uşak’la Antalya’nın arasındaki Afyonkarahisar’da kazan kaynıyor.

Başta vurguladığımız gibi; rozet mi kelepçe mi?

Burcu Köksal’ın tercihini bugün resmen ilan etmesi bekleniyor.

Nisan başında CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’le birlikte Köksal’ı makamında ziyaret etmiştik. CHP’ye yönelik eleştirileri olmuştu ama AKP’ye geçeceğine ilişkin bir izlenim vermemişti. Zaten hiçbir şey yıllarca en ağır cümlelerle eleştirdiği AKP’ye geçmesine haklılık kazandırmaz.

Karadeniz’le dün belediye meclisi üyeleriyle toplantı halindeyken konuştuk. Şöyle dedi:

“Ben şahidim, ne genel merkez ne il örgütü katında Köksal’a yönelik olumsuzluk yoktu. Tam tersine gücümüz yettiğince destekledik. 23 belediye meclisi üyemiz var, 17’siyle şu an beraberiz. Altı üyeye yönelik çalışma yapıldığını görüyoruz...”

CHP’ye yönelik üçlü bir kıskaç söz konusu:

1- Belediye başkanlarını tutuklama,

2- Belediye başkanlarını transfer etme,

3- CHP’nin kurultaylarını sakatlayıp kurumsal kimliğini aşağı çekme!

Dün Silivri’de de üç duruşma birden vardı. Akla zarar casusluk davasının ilk duruşması yapıldı. İmamoğlu, Yanardağ, Necati Özkan “casus”!

“Sus” demenin Silivricesi!

Gelinen noktanın özeti şu:

İktidar CHP’siz bir Türkiye istiyor!

Bunun için yeni bir nokta hedef seçildi:

Özgür Özel!

Özel’in önünde tek yol var:

CHP’nin bütünlüğünü önceleyerek mücadeleyi milletin her türlü sefaletten kurtuluşuyla birleştirip yükseltmek!