Siyasetin tariflerinden biri şudur:

Ekonominin paylaşımı!

Çıkarılan yasalar, alınan kararlar, atılan siyasi adımlar aynı zamanda hem ekonomiye yön verir hem de refahın paylaşımını sağlar!

Türkiye’de öteden beri gelir dağılımı, bölgeler arası kalkınma dengesizliği derindir, ciddi sorundur! Ancak AKP iktidarı döneminde bu uçuruma dönüştü!

İşin kötüsü biz “sorundur” dedik ama iktidar için sorun değil, adeta tercih!

Ülkenin toplam birikiminin paylaşım şeklindeki “istikrar” bunu gösteriyor!

Emekli maaşlarının alım gücü istikrarlı biçimde azaltılıyor!

Alın terinin toplam pastadaki payı reel olarak küçültülüyor!

Üretim ekonomisi tarımdan sanayiye her alanda sorunlu! İktidar doktorlardan sonra sanayicilere de “giderlerse gitsinler” dedi!

Yükselen başlıca alan kriminal ekonomi!

***

İşte böyle bir iklimde iktidarın bulduğu çözüm şu oldu:

Varlık barışı!

Dokuzuncu kez çıkarılacak...

Ekonomiyi yabancılara iyi göstermekten sorumlu bakan Mehmet Şimşek neredeyse lüks bir restoranda art arta iki kez yemek yiyen kişiyi “Vergi kaçırıyor mu” diye sorgulayacağını söylerken yeni bir “Nereden buldunsa buldun” kampanyası!

AKP iktidara geldiğinde kamuoyunda “Nereden buldun” diye bilinen bir yasa vardı. Şimdi Şimşek’in yer yer uygulamaya çalıştığı yöntem!

AKP gelir gelmez bu yasayı kaldırdı. Devamında varlık barışları geldi.

Ahhh “barış” sözcüğü hangi hedeflere paravan olmadın ki!

Geçelim...

Özü şu:

- Eyy yurtdışında parası olan ahali... Duyduk duymadık demeyin! Altın, dolar, Avro, Sterlin, ak kara demeyin, neyiniz varsa getirin... Kaynağını sormayacağız, rengini sormayacağız! Vergi almayacağız. Biz vergiyi nereden alacağımızı biliriz. Onlar bize yeter! Sıkışırsak arttırırız, olur biter! Bu sefer üstüne bir ödülümüz daha var; değil sizden, torunlarınızdan bile vergi almayacağız!

Öyle bir sarmal ki!

Güven ortamı kaybolunca yabancı sermaye gelmez oldu. Gelen de durmaz oldu. İlk fırsatta terk etti.

Sermaye ürkek kuş gibidir, çıtırdı duydu mu havalanır!

Aynı şey yerli sermaye için de geçerli! Son 7-8 yılda bütün birikimini bu ülkede yapmış pek çok iş insanının yurtdışını tercih ettiği gizli bilgi değil. Birikimlerini götürmekle kalmıyorlar, yatırımlarını da götürüyorlar!

Bu konuları bilen, geçmişte devlette de çalışmış uzmanlara sorduk; “Kesin bir rakam vermek çok zor ama ülkeyi terk eden sermaye 500 milyar doların altında değildir” diyorlar!

Varlık barışıyla bunun bir bölümü döner mi sorusunun içindeki bir başka soru da şu:

Bu iktidar döneminde iki kez gri listeye giren Türkiye bir kez daha gri listeye girer mi?

Son günlerde bu soruyu gereksiz kılmaya yönelik kimi kriminal ekonomi operasyonları yapılıyor ama yeterli mi?

***

Konuyu ekonomi endeksli tuttuk. Ekonominin siyasetten bağımsız olmadığını girişte de vurguladık.

İktidarın ana hedefinin şu olduğu seziliyor:

Her yöntemi kullanıp yüklü bir sıcak para girişi sağlamak, bununla göreceli iyileşme havası verip seçime gitmek!

Tutar mı tutmaz mı, ayrı konu...

İktidardan başka kaybedecek bir şeyi kalmamış bir yönetim anlayışı bunu dener!