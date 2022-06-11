Durum vahim çare seçim!

11 Haziran 2022 Cumartesi

7 Haziran’daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ana gündeminin seçim olduğu, bu zirve sonrasındaki mesajlardan anlaşıldı.

Ankara erken seçimin yapılıp yapılmayacağını değil, tarihini konuşuyor.

Yakın gelecekte farklı bir değerlendirme olmazsa Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi kasım ayı içinde.

Saray’da oluşturulan bu yol haritasının ana hatları şöyle özetlenebilir:

-Yaz aylarında sebze-meyve bir nebze ucuzlayacak.

-Temmuz’daki maaş zammı bir nebze rahatlatacak.

-Sonbaharda sıcak para bulunacak, olumlu hava estirilecek.

-Bunların bileşiminden oluşacak iklime “iktidarda kalmak beka meselesi” dedirtecek bir yükleme yapılacak.

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Yukarıda paylaştığımız yol haritası Nasrettin Hoca’nın borç ödeme takvimine benzeyebilir ama bunun ciddi ciddi tartışıldığını vurgulayalım.

Bu sütunlarda 2019 sonundan 2021’e kadar sıklıkla iktidarın yol haritasının şöyle oldunu yazdık:

-Millet İttifakı’nı parçalamak.

-Ekonomi iyiye gidiyor havası vermek.

-Bir dış başarı elde etmek.

Bunların üçü de güncel ama bizim ulaştığımız bilgilere göre birinci madden umudu kesmişler. İktidar medyasının yayınlarından bu yöndeki çabanın sürdüğünü görüyoruz ama zirvelerde öyle görünmüyor.

Ekonomiyle ilgili yaz-sonbahar planına Saray inanmış görünüyor. Ancak MHP’nin bu sürecin sonunda halkın ekonomisinde olumlu bir gelişmenin olacağına yönelik inancı zayıf. Bunu Bahçeli’nin Erdoğan’a aralarındaki nezaket çerçevesinde ilettiği söyleniyor.

Ekonomide uzmanların elinin değdiği, planlı bir çare arayışının olmadığı önceki gece bir kez daha görüldü. Akşam saatlerinde piyasalara büyük enerji katacak önlemlerin açıklanacağı söylendi. Gelir endeksli senet (GES) diye bir “müjde” verildi. Ancak döviz bunu da “dinlemedi”, inişe değil yükselişe geçti.

Öyle anlaşılıyor ki millet gelir endeksli değil, bu iktidarın gidişine endeksli bir arayış içinde.

Hayat pahalılığı dayanma eşiğini geçtiği için sıkıntının getirdiği acıyı ölçmek de mümkün değil.

İnsanlar öyle yöntemler geliştiriyorlar ki... Geçen gün 30’lu yaşlara yakın bir gençle karşılaştık. İkinci üniversite okuyor. Nedenini şöyle açıkladı:

-İşe gidiş gelişi hesapladım. Öğrenci bileti alırsam geçim biraz daha kolay. Tek nedeni bu!

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Bir dış başarı elde etme hedefine gelince...

Öyle anlaşılıyor ki elde var Yunanistan! 2004 yılından beri bu ülke Ege’de Türkiye’nin burnunun içindeki adalara bayrak çekip silah döşüyor, nüfusuna alıyor. Yıllardır milletvekilleri Meclis’te soruyor:

“Bu adalarda ne oluyor?”

İktidardan tık yok.

Şimdi Erdoğan kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı gün kükredi:

“Adaları silahlandırmaktan vazgeç. Şaka yapmıyorum!”

18 yıldır ada ada silahlandırmış. 18 yıl sonra “yapma” dersen...

Elbet şaka sanırlar!