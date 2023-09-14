Özgür Özel ilaç olur mu?

14 Eylül 2023 Perşembe

CHP’de gelenektir, değişim kapıya dayanmadan adım atılmaz. 14-28 Mayıs seçimlerinin muhasebesini yerel seçimin gölgesine alıp iki seçim ortası kurultay yapma planı zorlamalarla devam ediyor.

CHP’de mahalle delegeleri seçilmeye başladığında büyük kurultayın da tarihi belli olur. Bu kez öyle olmadı. Sanki genel merkez çoktan seçmeli bir planlama içinde! İl kongrelerinin havasına göre bakarsınız takvim uzamış! Sağlıklı bir durum değil!

Bunu şuna benzetmek mümkün:

Hakem maçı başlattı ama ne zaman bitireceğini ilerleyen dakikalarda söyleyecek!

CHP’de değişim neleri kapsayacak?

Kılıçdaroğlu, “Ben hariç her şeyi değiştirebiliriz” diyor. Yerel seçimi önceleyip olabildiğince çok belediye kazanmanın çıkış olduğunu düşünüyor. Sanıyoruz Kemal Bey’in kafasında henüz netleştirmediği kritik soru şu: Kurultayı yerel seçimin önüne mi almalı sonuna mı? Bunun yanıtını büyük olasılıkla İstanbul il kongresinden sonra öğrenebileceğiz.

***

Görünür tabloda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak aday, CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel.

Özel’in yarın genel merkezde yapacağı basın toplantısı yarışın neresinde olacağını göstermesi bakımından önemli. Özel’le dün, kendisini 2007 Cumhuriyet Mitingleri sırasındaki Manisa Eczacı Odası Başkanlığı’ndan başlayan tanışıklığın verdiği derinlikle konuştuk. Sorduk:

- Kesin bir adaylık kararıyla mı yola çıkıyorsun?

Seçim sonrasında seçmenin yaşadığı çöküntüyü yok etmek, yerel seçimlerde umudu büyütmek için genel başkanı kapsayan bir değişikliğin kaçınılmaz olduğunu düşünerek yola çıkmış. 50’nin üzerinde milletvekili ve CHP Parti Meclisi (PM) üyesinin yarınki basın toplantısında salonda olacağını, kamuoyunun yakından tanıdığı ama şu an CHP’de görevi olmayan pek çok ismi de orada göreceğimizi söylüyor. Yol haritasının metnini de yazmış. Kurultay tarihi belli olmadan grup başkanlığından ayrılmamayı daha doğru buluyor. Özel’in çevresine göre de belirleyici nokta İstanbul il kongresi.

Özel’le birlikte yol haritasını planlayanlar yarışı, geçmişteki İsmet İnönü-Bülent Ecevit, Erdal İnönü-Deniz Baykal yarışlarına benzetiyorlar. Ecevit, 14 Mayıs 1972’de İnönü’ye karşı PM üyelerinin çoğunun kendi listesinden seçilmesini sağlamış, İnönü genel başkanlıktan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Özel’in yarınki basın toplantısında yerel seçim süreci nedeniyle il-ilçe başkanlarıyla belediye başkanlarının olmaması kararlaştırılmış.

***

Ekonomiyi yazboz tahtasına çeviren, dışişlerinde gelgitleri açılım diye anlatan, eğitimi darmadağın eden, hukuku kukla gibi oynatan iktidar, büyük bir adım daha atmak için yerel seçimi bekliyor.

İktidarın muhalefetten korkusu yok. Tek korkusu milletin, “Artık dayanamıyoruz” noktasına gelmesi. Onu da şimdilik korkutarak, dağın ardındaki umudu anlatarak öteliyor.

CHP dışındaki partiler, iktidar seçeneği olmaktan uzak. Her biri kendini ayakta tutmaktan başka bir gündeme sahip değil.

CHP de sağ olsun, zamanı çok buldu; kepçe kepçe kullanıyor.

CHP, bir an önce muhalefet etmeyi değil, iktidar seçeneği olmayı başarmalı ve buna da halka inandırmalı.

Eczacı kökenli Manisa milletvekili Özgür Özel bu sürece ilaç mı?

İlacı kullanmadan etkisini bilmek zor. Prospektüsünde ne var? Yarın göreceğiz.

Şüphe aklın yarısıdır. Ancak şüpheleri şimdiden ortaya koymanın gereği, yararı yok. CHP’nin yarınları için yarını da bekleyip ondan sonra düşüncelerimizi aktaralım.