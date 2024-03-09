Nilay Küçük
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Erken rezervasyonda son döneme girildi

09 Mart 2024 Cumartesi

TÜİK verilerine göre otel ve lokantalar 2023 yılında zam şampiyonu oldu. Otel fiyatlarındaki artış yeni yılda da devam ederken Şubat 2024 enflasyon rakamlarına göre artışın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla en yüksek olduğu ana grup yüzde 94,78 ile yine lokanta ve oteller oldu. Yurttaşlar her geçen gün artan otel fiyatlarından bir nebze olsun az etkilenmek için çareyi erken rezervasyonda buluyor. Yaz tatilini şimdiden planlayan yurttaşlar erken rezervasyon yaparak hem daha uygun hem de ücret öteleme taksit gibi şeçeneklerden faydalanarak tatil yapıyor.

Otel fiyatlarının artması nedeniyle pek çok kişi tatil ölçütlerinde değişikliğe gidiyor. Yurttaşlar karavan, çadır, ev kiralama hatta akraba evinde kalma seçenekleri ile tatili ucuza getirmeye çalışıyor. Otel tatilini tercih etmeye devam eden yurrtaşlar ise erken rezarvasyon yapıyor.

Bu yıl Kasım 2023'te başlayan erken rezervasyon dönemi, Mart 2024'te son bulacak. Bazı firmalar son dakika tatilleri için kampanyalar başlatsa da gerçek anlamıyla erken rezervasyon mart ayında son fırsat oluyor. Erkez rezervasyon döneminde tercih edilen başlıca tatil yerleri ise Kıbrıs, Antalya, Fethiye ve Bodrum.

Yurttaş, tatil bütçesi için hesap kitap yaparken yabancı turistler de erken rezarvasyon ile Türkiye'de uygun fiyatlı bir tatil yapıyor. Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin hazırladığı rapora göre; 2024 yaz sezonu için Almanlar en çok  Antalya bölgesine rezervasyon yaptırdı. Böylece Antalya rezervasyonlarındaki yükseliş Türkiye'nin rezervasyonlarının yüzde 39 artmasını sağladı. 

Yaz tatilinizi daha uyguna yapmak istiyorsanız mart ayı sizin için son fırsat. Kaldı ki 31 Mart seçimlerinin ardından oluşması muhtemel ekonomik darboğaz ile kur atarkları riski de bu fırsatı daha da güçlü kılıyor.

 


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