Nilay Küçük
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Haliç'in kıyısında bir semt: Sütlüce

17 Şubat 2024 Cumartesi

İstanbul'un tarihi dokusunun ve modern yaşamın iç içe geçtiği semtlerinden biri de Sütlüce. Haliç'in kıyısında bu semt, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuş. Cumhuriyetin ilk yılında İstanbul'un en büyük mezbahası Sütlüce'ye inşa edilmiş. Zamanla İstanbul'un sanayileşmesiyle birlikte Sütlüce de değişimden nasibini almış, birçok fabrika ve işletmenin kurulduğu bir sanayi bölgesi haline gelmişti. Ancak 2000'li yıllardan itibaren yaşanan dönüşümle birlikte Sütlüce modern yaşam alanları, sanat galerileri ve kültürel merkezler ile yeni bir çehreye büründü.

SÜTLÜCE'DE NEREYE GİDİLİR?

Haliç Kongre Merkezi

Bir zamanlar bir bira fabrikası olan bu yapı, günümüzde uluslararası kongreler, konferanslar ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 

Miniatürk

Türkiye'nin dört bir yanından önemli yapıların minyatürlerinin sergilendiği bu park, hem büyüklerin hem de küçüklerin keyifle gezebileceği bir yer. Bu müzede Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar uzanan tarihi yapıların minyatür versiyonlarını görmek mümkün.

Kano

Sütlüce, Haliç'in kıyısında yer alması sebebiyle büyüleyici manzaralara sahip, gün batımında Haliç'in sularının üzerinde yansıyan renk cümbüşü, İstanbul'un en romantik sahnelerinden birini oluşturuyor. Haliç kıyılarında son yıllarda en popüler olan etkinlik ise kano. Haliç'te kano kiralayarak bu eşsiz manzaraya dahil olabilirsiniz.

SÜTLÜCE'DE NE YENİR?

Sütlüce, lezzet durakları konusunda da ziyaretçilerine çeşitli seçenekler sunuyor. Haliç kıyısında yer alan restoranlarda, eşsiz manzaraya karşı lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Ancak Sütlüce deyince akla gelen ilk yemek 'uykuluk'. Sütlüce'de uykuluk yiyebileceğiniz pek çok işletme yer alıyor.

SÜTLÜCE'YE NASIL GİDİLİR?

Sütlüce'ye vapur ile gidip Sütlüce İskelesi'nde inebilirsiniz. Sütlüce'ye metrobüs ile de ulaşım oldukça kolay. Halıcıoğlu durağında inip yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşün ardından Sütlüce'ye ulaşabilirsiniz.

 


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