Nilay Küçük
Nilay Küçük [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Mavi ve yeşilin buluşma noktası: Heybeliada

31 Mart 2024 Pazar

İstanbul'un göz alıcı güzelliklerinden biri olan Heybeliada, Marmara Denizi'nin incilerinden biri. Büyükada'nın aksine Hebeliada çok daha sessiz ve sakin. Tabi ki Hebeliada da yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor. Ancak bu kalabalıklık Büyükada'daki kadar yoğun değil.

Ada iskelesine indiğinizde sizleri Deniz Lisesi karşılıyor. 1834 yılında Heybeliada'ya taşınan Deniz Lisesi diğer askeri liselerle birlikte 2016 yılında kapatıldı. 2017 yılı itibarıyla, Deniz Harp Okulu'nun hazırlık bölümü olarak hizmet veriyor.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Heybeliada'da bahar ayında yapılacak en güzel şey yürümek. İstanbul'un kalabalık ve gürültüsünden kaçarak yarım saatlik bir motor yolculuğu ile  Heybeliada'da yapacağınız bir yürüyüş ruhunuza ilaç gibi gelecek. Mimoza kokusunun eşlik ettiği bu yürüyüşlerde pekçok ünlü isme yuva olmuş evleri görmeniz mümkün.

Heybeliada, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ada olarak zengin bir geçmişe sahip. Ada'yı gezerken bu zengin tarihe tanıklık ediyorsunuz. 

HEYBELİADA'DA YÜRÜYÜŞ ROTASI

Yokuş çıkmaktan hoşlanmıyorsunuz Heybeliada'nın tadını çıkarmak pek mümkün değil. Deniz Lisesi'nin yanındaki sokaktan yukarı doğru çıktıkça nefes kesici manzaralar ile karşılaşacaksınız. Çıkabildiğiniz en yüksek noktaya kadar çıkın ve merdivenlerde oturup İstanbul'un muhteşem panoramik manzarasını izleyin.

Buradan rotanızı Refah Şehitleri Caddesi'ne çevirin. Rengarenk evlerin bulunduğu bu caddede İnönü Evi Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Daha sonra Ada'nın en güzel yerlerinden olan Değirmenburnu Tabiat Parkı'na ilerleyin. Mavi ve yeşilin buluştuğu Tabiat Parkı'nda dilerseniz piknik yapabilirsiniz. Ya da park içinde hizmet veren kafelerde oturabilirsiniz. Yaklaşık yüz dönüm alan üzerine kurulu Tabiat Parkı Heybeliada'ya gelmek için yeterli bir sebep.

Tabiat Parkı'ndan çıkıp hiçbir yere sapmadan ilerleyin. Kendinizi sahilde bulacaksınız. Vapur saatinizin gelmesini beklerken iskelenin yanındaki çay bahçelerinde bir kahve molası verin. İstanbul'u karşı kıyıdan izlerken vapurun bir sonraki seferine binmeye karar vermenizin olasılığı yüksek.

 


Heybeliada

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Mavi ve yeşilin buluşma noktası: Heybeliada 31 Mart 2024
İstanbul'da şehirden uzak bir gün 30 Mart 2024
Turizmcilerin gözü bayram tatilinde 24 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Otobüste bir erkek, kadına bakarak mastürbasyon yaptı: Savunması pes dedirtti!

Otobüste bir erkek, kadına bakarak mastürbasyon yaptı: Savunması pes dedirtti!
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 29 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 29 Mart 2024 altın fiyatları...
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?

Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?