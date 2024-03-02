İstanbul'da bir cumartesi gününe özel kültür rotası

02 Mart 2024 Cumartesi

İstanbul, kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Cumartesi günü İstanbul'da yapılabilecek en güzel etkinliklerin biri şehrin simge müzelerini ziyaret etmek.

AYASOFYA

Gününüzü Ayasofya'nın büyüleyici atmosferiyle başlatın. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 537 yılında kilise olarak inşa edilen Ayasofya, zaman içinde camiye ve müzeye dönüştürüldü. 2020 yılında tekrar cami statüsüne geçen yapı önce ücretsiz olsa da bu yıl başında alınan karar ile Ayasofya Tarihi Müzesi bölümü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına 250 TL, yabancı turiste ise 25 Avro.

TOPKAPI SARAYI

Ayasofya'nın hemen yanında bulunan Topkapı Sarayı'na geçin. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 400 yıl boyunca idare merkezi olan bu saray, görkemli yapısı ve büyüleyici hikâyeleriyle ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sarayın harem dairesi, kutsal emanetler bölümü ve panoramik İstanbul manzarası sunan bahçeleri mutlaka görülmeli. Topkapı Sarayı'na giriş yerli turist için 250 TL.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ

Öğle yemeği için küçük bir mola verdikten sonra, Gülhane Parkı'nın içinde yer alan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni ziyaret edin. Bu müzeler kompleksi, Eski Çağ eserleri, Osmanlı dönemine ait sanat eserleri ve dünyanın dört bir yanından getirilmiş antik eserlerle dolu. Özellikle İskender Lahdi gibi dünyaca ünlü eserleri burada görebilirsiniz. İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 340 TL.

İSTANBUL MODERN

Kültür turunuza modern sanatın kalbi İstanbul Modern ile devam edin. Boğaz'ın kıyısında yer alan bu müze, Türkiye'den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sürekli koleksiyonun yanı sıra geçici sergiler de sanatseverler için büyük bir ilgi odağı. İstanbul Modern için bilet ücreti 230 TL.

GALATA KULESİ

Günün sonunda, Galata Kulesi'ni ziyaret ederek İstanbul'un 360 derecelik manzarasının keyfini çıkarın. 14. yüzyılda Cenevizliler tarafından inşa edilen bu tarihi kule, şehrin Avrupa ve Asya yakalarını birleştiren eşsiz manzarayı izlemek için en ideal yer. Galata Kulesi'ne giriş ücreti 650 TL, ancak Müze Kart geçerli.