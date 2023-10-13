Sonbahar, İstanbul'un ihtişamlı saraylarının bahçelerinde güzel

13 Ekim 2023 Cuma

İstanbul, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin buluşma noktası olarak önemini sürdüren bir şehir. Bu büyüleyici kentin tarihi zenginliklerinden biri de Milli Saraylar. İstanbul'un kasırları ve sarayları tarihi, mimarisi ve doğal güzellikleri ile İstanbul'da geçirilen bir hafta sonu gezintisinde yer almayı hak ediyor.

İstanbul'un göbeğinde bir cennet Ihlamur Kasrı

Beşiktaş'ta bulunan Ihlamur Kasrı, 19. yüzyılda inşa edilmiş Saray adını, etrafını çevreleyen ıhlamur ağaçlarından alıyor. Ihlamur Kasrı, padişahların ve misafirlerinin dinlenme ve eğlence mekanı olarak kullanılmış ve bugün tarihi atmosferi ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ihlamur Kasrı yemyeşil bahçesi, tavuskuşları ile İstanbul'un göbeğinde huzuru yaşatıyor. Ihlamur Kasrı'nın bahçesinde bulunan kafede yemek yiyebilir, ağaçların gölgesinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Boğaz'ın İncisi Küçüksu Kasrı

Küçüksu Kasrı, İstanbul Boğazı'nın etkileyici manzarasına hâkim bir konumda bulunuyor. Beykoz'da bulunan, II. Mahmud döneminde inşa edilen bu kasır, Avrupa tarzında bir yazlık saray. Kasrın iç mekânı, zarif freskler ve mobilyalarla süslenmiş. Ziyaretçiler, Boğaz'ın büyüleyici manzarasının tadını çıkarırken, bu tarihi yapıyı keşfetme fırsatı buluyor. Kasrın bahçesinde bulunan restoran ve kafede boğazın muhteşem manzarasının tadını çıkarabiliyorsunuz.

Boğaz Köprüsü'nün gölgesinde Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı padişahlarının Boğaz kıyısında bulunan yazlık saraylarından biri. Saray, muazzam bahçeleri ve ihtişamlı iç mekânıyla dikkat çekiyor. Boğaz Köprüsü'nün altında konuşlanan ihtişamlı yapı, bahçe kapısından içeri adım atar atmaz, kendinizi tarihin içinde hissetmenize neden oluyor. Sarayın bahçeleri, muazzam ağaçlarla dolu ve deniz manzarasıyla çevrili. Bu manzara, sizi hemen etkisi altına alıyor. Sarayın bahçesinde 4 köşk ve 1 havuz bulunuyor. Beylerbeyi Sarayı’nı inşa ettiren Sultan Abdülaziz’in denize olan tutkusu nedeni ile Saray'ın tavanlarındaki bazı çerçeve ve kartuşların içinde deniz ve gemi temaları işlenmiş.

Sarayın en etkileyici bölümlerinden biri ise Boğaz manzaralı bir terasa açılan Büyük Divan Salonu. Bu teras, Boğaz'ın manzarasını seyre dalarken tarihle iç içe olmanın keyfini yaşamak için mükemmel bir nokta. İstanbul'da sakinlik ve tarihle buluşmak isteyenler için kesinlikle görülmeye değer bir yer.

Şehrin karmaşasından uzak Beykoz Mecidiye Kasrı

Beykoz Mecidiye Kasrı, İstanbul'un gürültüsünden uzakta, sessiz ve huzurlu bir ortamda bulunuyor. Ağaçlar ile bezeli bahçesi ve özel bir limanı olan kasır, padişahların denizde vakit geçirmek için tercih ettiği bir yerdi.

İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan Beykoz Mecidiye Kasrı, şehrin karmaşasından uzaklaşıp huzur dolu bir deneyim yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Bu muhteşem kasır, İstanbul Boğazı kıyısında sessiz bir köşede, yeşilliklerle çevrili bir cennet gibi duruyor. Mecidiye Kasrı, Sultan Abdülmecid tarafından 1857 yılında inşa ettirilmiş. Kasrın yapımında kullanılan ahşap, klasik Türk tarzının en güzel örneklerinden birini sunuyor. Girişte sizi karşılayan yüksek ahşap kapılar, kasra adım attığınızda sizi sarmalayan sakinliği ve tarihi atmosferi çağrıştırıyor.

Kasrın bahçesi, İstanbul Boğazı'nın büyüleyici manzarasına hâkim bir konumda bulunuyor. Bahçede dolaşırken kuş cıvıltıları ve denizin hafif rüzgârı eşliğinde huzurlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Beykoz Mecidiye Kasrı aynı zamanda bir restorana ev sahipliği yapıyor. Burada Boğaz manzarasının tadını çıkararak yemek yiyebilirsiniz.

Saray ve kasırların muhteşem behçelerinin tadını çıkarmak için en güzel zaman bahar ayları. Bu büyüleyici mekânlara müze kart ile giriş yapabilirsiniz.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı