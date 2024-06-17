Yüzmeye doyamayacağınız koyları ile Dikili

17 Haziran 2024 Pazartesi

Dikili her ne kadar İzmir'e bağlı olsa da benim Ayvalık seyahetlerimde uğradığım duraklardan. İstanbul'a 4,5 saat uzakıktaki Dikili, koyları ve doğası ile öne çıkıyor. 2024 denize girme sezonunu mayıs ayının son haftasında Dikili'de açtım. İşte Dikili'nin benim için en güzel 3 koyu:

BADEMLİ

Bademli berrak ve sığ denizi ile çocuklu aileler için oldukça uygun. Dikili merkezine 15 dakika mesafede olan Bademli'yi diğer koylardan ayıran en büyük özellik plajının geniş ve uzun olması. Plajda kiralayabileceğiniz şezlongların olmasının yanı sıra kendi sandelye ve şemisyeniz ile oturabileceğiniz alanlar da mevcut. Plaj yakınında birkaç kafe ve işletme bulunuyor. Buralarda yemek yiyip içecek içebilir, tuvalet ve soyunma kabinlerinden faydalanabilirsiniz. Dönüşte Bademli köy merkezinde kahve içebilirsiniz.

KİLLİK KOYU

Beyaz kumu, masmavi denizi ile Killik koyu Dikili'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bu eşsiz koya zeytin ağaçlarının arasından, çok da düzgün olmayan bir yol ile ulaşıyorsunuz. Koyda birkaç işletme bulunuyor. Buralarda oturabileceğiniz gibi halk plajı kısmında ücretsiz şekilde oturabilirsiniz. Ancak halk plajı kısmı çok geniş olmadığı için Killik Koyu'na hafta içi gitmenizi tavsiye ederim. Bu işletmelerin ücretli otoparkları mevcut ancak yoğun günlerde onlar da yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden Killik Koyu'nun tadını çıkarmak için tatil günlerini tercih etmemelisiniz.

PİSSA KOYU

Pissa Koyu'na muhteşem bir manzarayı seyrederek ulaşıyorsunuz. Üstelik koya vardığınızda da sizi eşsiz bir görüntü bekliyor. Arabınızı park ettikten sonra Pissa koyu ayaklarınızın altında kalıyor. Serin ve berrak suyu ile Pissa koyu yüzmeye doyamayacaınız bir lokasyon. Benim Pissa Koyu'nu son ziyaretim mayıs ayında oldu. Yaz sezonu henüz açılmadığı için plajda bir işletme yoktu ve ücretsiz giriş yapılıyordu. Ancak öğrendiğim kadarıyla şu an koya girişler Dikili Belediyesi tarafından ücretli hale getirilmiş, plajda kafe ve tuvalet hizmeti verilmeye başlanmış. Pissa koyu aynı zamanda karavancıların ve kamp severlerinden tercih ettiği bir bölge.

Dikili'nin koyları tabi ki bunlardan ibaret değil. Ben sizler için benim en sevdiğim 3 plajı derledim. Ancak bölgede birkaç koy daha bulunuyor. Siz ziyaretinize bu koyları da ekleyebilirsiniz. Dikili'ye gittiğinizde mutlaka tekne turuna katılmanızı öneririm. Akşam yemeği için de Dikili Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve deniz manzaralı sosyal tesisini tercih edebilirsiniz.