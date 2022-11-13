Trump’ın raf ömrü bitti mi?

13 Kasım 2022 Pazar

Trump’ın son kullanım tarihi eğer sahiden bittiyse... Buna katkı sağlayan en önemli isimlerden biri hiç kuşkusuz ki Dr. Mehmet Öz olacak.

8 Kasım’da ABD’de malum ara seçimler yapıldı.

Temsilciler Meclisi’nin tamamının, senatonun üçte birinin yenilendiği maratonda, Cumhuriyetçi Parti çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Hâlâ kesinleşmeyen sonuçlara göre senatoda Demokratların çoğunluğu elde etmesi büyük olasılık; Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler önde ancak ne ki orada da meram edilen “görkemli zaferin” işareti yok.

Cumhuriyetçilerin rengine vurguyla ülkeyi kırmızıya boyaması murat edilen dalga velhasıl gerçekleşmedi ve müstehzi bazı yorumcuların ifadesiyle “pembe çiselemeler”, “serpiştirmeler” içinde kaldı.

“Kırmızı dalga” beklentisi oysa o kerte güçlüydü ki Trump, çantada keklik görülen zafer için Florida’daki kişisel mülkü ve kulübü Mar-a-Lago’da MAGA (Make America Great Again/Amerika’yı yeniden yücelt) taraftarları ile medyayı toplayarak devasa bir seçim kutlaması gecesi hazırlamıştı.

Kutlama sabık başkan için, adaylığını yeniden koymaya hazırlandığı başkanlık yarışı zaferinin bir ön provası olacaktı.

Ama Trump umulmadık biçimde bu erken kutlamanın altında kaldı. Etkinlik elinde patladı.

Çünkü Trump’ın bilhassa arkasında durduğu hangi aday varsa başarısız olmuş ve sandığa gömülmüştü...

Bunlardan en önemlisi de Dr. Mehmet Öz.

Kampanyasına rekor paralar harcanan Dr. Öz, senatoda Demokrat çoğunluğun değişmesi açısından hayati önem taşıyan “salıncak eyalet” Pensilvanya’daki seçimi, beyin kanaması geçirdiği için zaman zaman sözünü toplamakta zorluk çeken Demokrat Partili rakibi John Fetterman’a kaybetti.

Trump’ı işte en çok yıkan, yakan, kızdıran seçim yenilgisi bu oldu.

ÖZ ETKİSİ

8 Kasım dönemecine değin Trump’ın en yakın destekçisi olan Rupert Murdoch’un gazetesi New York Post, Cumhuriyetçi Parti de artçı şoklara yol açan bu yenilginin ardından Öz’ü “Trump’ın en büyük kaybedenleri” listesinde birinci sıraya çıkardı.

Bununla kalmadı. “Trump Cumhuriyetçilerin ara seçimlerini nasıl sabote etti?” başlıklı yorumunda Öz’ü “sağlık alanında göz boyayan, şarlatan doktor” manasında bir deyim olan “snake oil doctor salesman” ifadesiyle tanımladı.

“Zararlı madde -toksik- Trump ya önünde en fazla eğilen adayları destekledi ya Pensilvanya’da olduğu gibi bir satıcı şarlatan doktorun ardından gitti” dedi özetle gazete ve “Yanlış adaylara destek verildi. Sonuç ortada” yorumunda bulundu.

Öz’ün hezimetinin Trump’ı özellikle çileden çıkarmasının nedeni bu.

Hem stratejik önemde salıncak bir eyaletin kaybedilmesi hem de adının “en büyük kaybedenler”in liste başı ile bir arada zikredilmesi.

Öz’ün Amerikan siyasetinde meteor hızıyla başlayan kariyeri böylece meteor hızıyla söndü ama etkisi büyük oldu.

MURDOCH’UN VİRAJI

Murdoch’un gazeteleri 8 Kasım’ın ardından, düne dek yere göğe koyamadıkları eski başkanı, tiye almaya ve amansızca yermeye başladılar.

“New York Post”un hemen seçim ertesinde çıkan “Trumpty Dumpty” kapağı bu bağlamda fenomen oldu.

Anglosakson dünyasında yumurta şeklinde tasvir edilen ünlü bir çocuk edebiyatı figürü olan “Humpty Dumpty”e gönderme yapılan kapakta Trump, Humpty Dumpty misali duvara tünemiş ayaklı bir yumurta olarak betimlenmiş.

DUVARDAN DÜŞTÜĞÜ AN DARMADAĞIN OLACAK

“Donald düşüp bir yumurta gibi dağıldığında Cumhuriyetçi Parti’yi kim birarada tutacak?” diyor özetle kapak ve Trump’ın bu seçimden bir yumurta kırılganlığında çıktığına vurgu yapıyor. Cumhuriyetçi Parti’nin bundan sonraki sorunsalının Trump ertesinde partiyi bir arada tutmak olduğunu anlatıyor.

Aynı gazetenin Trump’ın partideki en büyük rakibi Florida Valisi Ron DeSantis’i de bu hafta içinde “geleceğin adamı” kisvesiyle kapağa yerleştirdiği düşünülecek olursa Murdoch ekibinin Trump’ı yalnız “çılbır olmaya hazır bir yumurtaya indirgemekle” kalmadığı, alternatifini de hazırladığı anlaşılıyor.

Murdoch medyasının tek yayın organı New York Post değil...

Aynı gruptan Wall Street Journal ve Fox TV de sert ve ani bir U dönüşle Trump’a sırt dönmüş durumda.

Murdoch bu derece ani ve keskin bir viraj aldıysa, elbet bir bildiği vardır.