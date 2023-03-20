4+4+4’ün enkazından gelen ses - Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
“Eğitimde 4+4+4
Düzenlemesi”nin
kabulüyle ilkokula başlama
yaşı 60 aya düşürüldü. Tüm
itirazlara ve bilimsel uyarılara
rağmen 4+4+4 düzenlemesi
2012-2013 eğitim-öğretim
yılında uygulamaya koyuldu;
60 aylık çocuklar birinci sınıfa
başladı.
SESİMİ DUYAN VAR MI?
4+4+4 düzenlemesiyle ilkokula başlayan 2 bin 81 öğrenci üzerinde 2012 yılında yaptığımız ilk araştırmamız, 69 aydan küçük çocukların yeterli düzeyde hazırbulunuşluğa sahip olmadan ilkokula başladıklarını ortaya koydu. Küçük yaş grubundaki öğrencilerin risk altında olduklarına, gelişimlerini destekleyici uygulamalara daha fazla yer verilmesi gerektiğine ilişkin sonuçlara rağmen önleyici tedbirler alınmadı, düzenlemenin yol açtığı ilk sarsıntılar hiç önemsenmedi.
2 bin 81 öğrencinin akademik gelişimlerini 2014 yılında dördüncü dönem sonunda tekrar değerlendirdiğimiz ikinci araştırmamızda, 69 aydan küçük yaşta okula başlayan öğrencilerin matematik, Türkçe, hayat bilgisi alanlarındaki gelişimlerinin büyük yaş grubunun oldukça gerisinde olduğunu saptadık. Araştırmamızın sonuçlarının Cumhuriyet’te paylaşılmasının ardından “Sesimi duyan var mı?” diye çığlık atan çocukların sesinin ilgililere ulaşacağını düşündük. Ne yazık ki medya dışında araştırmacılara ulaşan olmadı. Ne iktidardan ne muhalefetten ne Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ne eğitim sendikalarından ne de diğer ilgili kurumlardan... Bu iki araştırmanın etkisi sadece ilkokula başlama yaşının 60 aydan 66 aya çıkarılmasıyla sınırlı kaldı; fakat ilkokula 60-66 ay arasında başlayan çocuklar unutuldu, gelişimlerine yönelik önlemler alınmadı.
‘KÂBUS GİBİ 8 YIL’
4+4+4 düzenlemesiyle ilkokula başlayan öğrenciler, 2020 yılında LGS’ye girdiler. 9 bin 582 öğrenciye ait LGS verilerini analiz ettiğimiz üçüncü araştırmamızda, LGS puan ortalamalarının üst yaş gruplarının lehine anlamlı fark gösterdiğini, yaş grubu arttıkça puan farkının arttığını belirledik. Örneğin, ilkokula 65 ayın altında kaydı yapılan öğrenci grubunun LGS puan ortalamasının diğer tüm grupların altında kaldığını, kendilerinden 12 ay büyük olan grupla 19 puan, 24 ay büyük olan grupla 36 puan farkı oluştuğunu saptadık.
Küçük yaşta ilkokula
başlayan çocukların ve
ailelerinin izleyen yıllardaki
deneyimlerini ele alan 2023
yılında yaptığımız dördüncü
araştırmamızda görüştüğümüz,
ilkokula 60 aylıkken başlayan
lise birinci sınıf öğrencisinin
“Benim sekizinci sınıfa
kadar okul yıllarım
kâbus gibi geçti.
İnanın hâlâ
zorlanıyorum”
ifadesi
yaptığımız
görüşmelerin
özetiydi. Bu
çocuklar,
başarısızlık
duygusunu
yoğun
yaşadılar,
zorbalığa
maruz kaldılar;
tedirginlikleri ve korkuları
hiç eksik olmadı; okuldan
nefret ettiler. İlgili bir aileye,
iyi bir öğretmene sahip
olanlar bu enkazın altından
nispeten daha az hasarla
çıktı. Bu kadar şanslı olmayan
bir kuşak ise kaybolup gitti.
Kahramanmaraş merkezli
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki
depremlerin açtığı yaraları
ülkece sarmaya çalışıyor,
sorumlularından hesap
sorulmasını istiyoruz. Ya
4+4+4’ün çocuklarda bıraktığı
derin izler? Ne bu kuşağın
yaralarını sarabildik ne bu
ucube yapıyı değiştirebildik
ne de mimarlarından hesap
sorabildik!
PROF. DR. ALİ EKBER ŞAHİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
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