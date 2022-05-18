ABD, stratejik ortak değildir - Prof. Dr. Talât TEVRÜZ

18 Mayıs 2022 Çarşamba

ABD; Asya, Avrupa ve Afrika’dan uzakta, okyanuslar arasında bir ülke. Ancak bir süper güç, emperyalist bir ülke... Bu uzaklığı sebebiyle dünyanın diğer ülkeleriyle bağını koparmamak için o ülkelerle yakından ilgilenmekte, içişlerine varıncaya kadar legal-illegal müdahalelerde bulunmakta... Bu ülkelerden biri de Türkiye...

Son yıllarda ABD - Türkiye ilişkilerinde, şu fotoğraf karşımıza çıkıyor.

1. ABD; PKK terör örgütünü yıllardır destekliyor, amaç sınırımızda bir “garnizon devlet” kurmak. Hatta kurdu denilebilir... Amacı, İran ve Türkiye’yi kontrol altında tutmak ve Ortadoğu’nun doğal kaynaklarında pay sahibi olmak.

2. ABD, FETÖ’nün elebaşını iade etmiyor... FETÖ’nün yaptıkları, Ergenekon davaları, 15 Temmuz darbe girişimi belleklerdedir...

3. ABD Başkanı Joe Biden, geçen yılın ardından bu yılki 24 Nisan açıklamasında da “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullandı. Son zamanlarda Ermenistan’la Türkiye arasında yakınlaşma gündemde iken, Biden’ın bu açıklaması hangi iyi niyetle açıklanabilir? Biden’ın geçen seneki açıklamasında “soykırım”a ilaveten İstanbul yerine “Konstantinopolis” demesi de dikkat çekmişti!..

4. ABD ve Yunanistan evvelki senenin ortalarında Girit’in kuzeyinde ve Batı Trakya’da ortak tatbikat yaptı. Maksat, özellikle Türkiye’ye gözdağı vermek...

5. ABD, Bulgaristan ve Romanya’da askeri üs kurdu. Boğazlarla da bir ilişkisi olabilir mi? Zira ABD ve Türkiye müttefik ama Ortadoğu’da çıkarları kesişiyor, dikkat! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in “Türkiye sözde müttefik” sözünü hatırlayalım... Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ’ın şu sözleri önemlidir: “ABD Dışişleri Bakanı demek istiyor ki ‘Türkiye, Rusya ile ABD/NATO ortaklığı arasında bir seçim yapmalıdır...”

6. Ege’de Yunanistan tarafından işgal edilen Türkiye’ye ait 20 ada ve yüze yakın kayalığa ABD niçin müdahil olmaz?

7. ABD Başkanı Biden başkan seçildikten sonra niçin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramadı; son 16 Gara şehidi için de bir taziye aramasında bulunmadı, bunların bir anlamı yok mudur? ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nin elinde öldüğü haberleri doğruysa” diyerek garip bir kınama mesajı yayımladı...

8. Birkaç sene evveline gidelim... ABD Ankara büyükelçileri ve Adana konsolosunun ikide bir Güneydoğu’daki belediyelere ziyaretlerinin ne maksadı olabilirdi?

9. Rahmetli Süleyman Demirel’in başbakanken sarf ettiği şu söylemini çok iyi hatırlıyorum: “Ne zaman ülke için önemli bir tesis yapmaya çalışsam Amerika’yı hep karşımda buldum”...

1970’lerin başındaki Kıbrıs olaylarını, Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’ndaki ABD’nin karşı duruşunu da hatırlayalım...

10. Eski CIA Ankara İstasyon Şefi Graham Fuller’in 2008 yılında Türkçeye çevrilen “Yükselen Bölgesel Aktör Yeni Türkiye Cumhuriyeti” adlı kitabında “Türkler Kemalizmi terk edip ılımlı İslamı benimsemelidir. Ilımlı İslam, Kemalizmi silmeye yönelik bir karşıdevrimdir. Bu devrimin karşısındaki tek güç, Türk ordusu ile ulusalcı aydınlardır ve tasfiye edilmeleri gerekir” diye yazmıştır.

Dış politikada hak-hukuk yoktur, menfaatler vardır...

Türkiye’deki siyasal ve sosyal iklim, ekonomik durum, açlık sefalet vs. iştah kabartmaktadır...

Sonuç: ABD Türkiye ile müttefik fakat stratejik ortak değildir... Maksadı, her istediğini yaptırabilmek için Türkiye’yi Suudi Arabistan gibi “kıytırık bir Ortadoğu islam ülkesi” haline getirmektir... Buraya giden yolda Türkiye’nin bölünmesi de vardır...

PROF. DR. TALÂT TEVRÜZ

İTÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ