CHP (O zamanki kısaltmasıyla "CHF") 1930'lar boyunca Halk Kürsüsü gibi birçok ulus inşası projesini gerçekleştirmiştir.

Bandırma Vapuru 16 Mayıs 1919’da Galata rıhtımından Samsun’a hareket ettiğinde ne vapurda ne de Türkiye genelinde Mustafa Kemal’den başka hiç ama hiç kimsenin aklında bir kurtuluş alazı yakma düşüncesi yoktu. Hatta askeri çevrelerde bile böyle bir şey macerandan öteye akıldışılık sayılıyordu. “Rüzgâr uyumuş, ay dalıyor her taraf ıssız”dı. Anadolu’da yerden göğe, gökten yere tükenmişliğin boşluğu, düşmanda zafer sarhoşluğu egemendi.

Mustafa Kemal, Sivas’tan kurtuluşun başkenti Ankara’ya uzanan yolculuğu boyunca iç dünyasında altyapısı hazırlanan milli ayaklanma başarıya ulaştığında kutsal harekâtı bir siyasi modele (partiye) dönüştürme kararını da almıştı. Bu kararın kan ve barut ortamında berraklaşması ile “halk fırkası” düşüncesi bir mucize bebek olarak Kuvayı Milliye’nin ana rahmine düştü. Hem bu nedenle hem de omuzlarında Cumhuriyeti sahiplenme sorumluluğu taşıması ile CHP ve Kuvayı Milliye öz kardeştir. Ya da Kurtuluş Savaşı CHP’nin mübarek anası, CHP de onun has evladıdır. Neşet Ertaş’ın bir türküsünde “Ana deyip de geçilmez” dediği gibi, CHP deyip de geçilmez.

Kurucu kadroları, kuruluş hikâyesi, armağanı cumhuriyet, yaptığı devrimler ile dünyada benzeri olmayan bu marka partinin üyesi olmak bile onur, genel başkanı olmak taşıdığı özgül ağırlık nedeni ile devlet başkanlığına denktir ama bir koşulla: Atatürk’ün koltuğuna yakışmak ve layık olmak... Acıdır ki yarış poligonlarının bu soylu atı, 12 Eylül’den sonra ne jokeyini bulabildi, ne de aprantisini...

TÜRKİYE VE CHP NEREYE?

Batı Sevr’in diriltilmesini, cumhuriyetten vazgeçilmesini ve “merhametli monarşi” öneriyor. ABD büyükelçisinin yediği herzeler dünya liderimizin dostu (!) Trump ve Pentagon’un bilgisi dışında olamaz. Ulus ve üniter devleti hedef alan emperyalizm güdümlü bölücü Kürt hareketinin hedefi de Batı ile aynı paralelde. İhvan uzantısı siyasal İslamcı AKP, Atatürk’le ve kurduğu Cumhuriyet ile zaten sorunlu.

103 yıllık Cumhuriyetimiz ve devletimiz zaman zaman zor dönemler yaşamıştır ama bunlar devletin bekası ve Türk ulusunun geleceği riskini içermiyordu. İçinde bulunduğumuz süreçte durum çok farklı. An itibarıyla ülkemiz kesilip biçilmek için terzi masasındaki kumaş gibi, terziler de emperyalistler ve yamakları. Bu ve benzeri olaylarda halkın güven duyduğu iki kurum vardı. Birincisi TSK ki Ergenekon ve benzeri kumpaslarla beli kırıldı. Güven duyulan ikinci kurum CHP, butlan kararı ile vatan toprağındaki köklerine kireç suyu döküldü, dal ve yaprakları sam yeline uğradı ve gövdesini ağaç çürüten mantarlar istila etti. Butlan CHP’si bundan böyle cumhuriyeti, ulus ve üniter devleti yıkma hamlelerini tamamlaması için Cumhur İttifakı’nın pejmürde ama örtülü üyesidir.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanı (!) olarak 13 yıl örtülü destek verdiği siyasal İslama eksik kalan borçlarını da ödeyecek. İktidara ilerleyen CHP’nin yolunu kesmenin anlamı açıktır, boş konuşanlara duyurulur. Mustafa Kemal gençliğe hitabesinde “iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler” dedi de “Bu ihanet kervanına benim partim dahi katılabilir” demeyi düşünemedi. Çünkü olup bitenler her türlü tasavvurun ötesinde, asla akla ve hayale gelmez, Atatürk olsanız bile.

GANİ AŞIK

E. MÜFTÜ VE MİLLETVEKİL