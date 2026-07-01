7-8 Temmuz’da Ankara yapılacak NATO zirvesi kent makyajından gelecek yılların güvenlik mimarisine, önleyici tutuklamalardan Trump’ın Erdoğan’a beslediği büyük sevgiye kadar pek çok boyutuyla gündemde.

Olası “NATO’yu protesto” eylemlerini önlemek için başlatılan “büyük gözaltı” ucu belirsiz tutuklamalara dönüştü!

NATO güzergâhındaki evlerin boyanmasını, “görüntü kirliliği” yaratabilecek bölgelerde yüksek setlerin kurulmasını güvenlik önlemleriyle birleştirince akla şu tanım geliyor:

Hiçbir NATO operasyonu bu kadar hazırlıklı yapılmamıştır!

Bugünden itibaren 10 Temmuz’a dek başkentte alarm var!

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Zirvenin içine gelirsek...

Dünya düzenin altüst olduğu bir dönemde NATO üyesi 32 ülkenin liderleri Ankara’da buluşacak. NATO’nun motor gücü olarak ABD’nin bu kuruma bakışı Trump döneminde çok dalgalandı. Nisan 2026’da, “NATO’dan çıkmayı ciddi ciddi düşünüyorum, zaten kâğıttan kaplan olduğunu herkes biliyor” diyen Trump, şimdi zirveden beklentilerini dile getiriyor!

Trump’ın NATO’ya öfkesinin altında İran’la giriştiği savaşta istediği desteği bulamaması yatıyor. Daha doğru bir anlatımla 28 Şubat’ta İran’a yeniden saldırıp birkaç gün içinde sonuç alacağını düşünen Trump bunu başaramayınca “suçlu” aradı, NATO fena malzeme değildi!

NATO bağlamında ABD’nin bölgedeki hedeflerinin de adım adım netleştiği söylenebilir.

İran’la halen ciddi bir diplomatik süreç işliyormuş gibi görünse de ABD’nin bu ülkeyi parçalama hedefinin değişmeyeceği söylenebilir. Orta vadede bu amaç için Suriye’yi hazırladığı değerlendirmesi var. ABD, Suriye’yi neredeyse bir bütün olarak ülkesine ait bir üs gibi kullanma niyetinde. Zaten bu tür hedefler edindi mi “kullanım” sahasında sınır tanımıyor. 2000’lerin başında Irak’ı işgal edip yapısını gevşetme operasyonu için de Türkiye’yi baştan sona üs olarak “planlamıştı”!

ABD’nin Suriye’yi böyle bir amaç için yeniden yapılandırırken en çok Türkiye’den yararlanmayı umduğunu söylemek abartı olmaz!

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NATO zirvesinin Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren boyutları da hayli fazla!

Erdoğan’ın önceki gün yaptığı şu öneri önümüzdeki dönem kamuoyuna mal olacak pek çok yeni rolün de habercisi gibi:

“Teksas’tan Ankara’ya yeni bir güvenlik ağı kuralım!”

İçinde her şey var!

Boğazlarda NATO şemsiyesi altında bir yapının oluşturulmasıyla Adana’da İncirlik üssü dışında yeni bir merkezin kurulması Erdoğan’ın konuşmasıyla birleşiyor!

Malatya Kürecik’teki radar üssünün 2010’daki NATO’nun Lizbon zirvesinde kararlaştırıldığını, 2012’de faaliyete geçtiğini anımsatalım.

Önümüzdeki dönemin yukarıdaki konularla bağlantılı bir başka gündemi de NATO’nun Kıbrıs’ta kendine “garantör” rolü biçme niyeti! Kime garantör?

Şu aşamada satır başlarıyla değinebildiğimiz bu “işbirliklerinin” başka yansımaları da olacak.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın dillendirdiği “Türkiye, Suriye, Irak ve İran’daki Kürtlerin ortak bir yapıda buluşturulması” rafa konmuş bir hedef değil. Bunun için en önemli “engel” olarak İran’ın görüldüğü anlaşılıyor. O nedenle İran’ın bugünkü “bütünlük” içinde olmaması gerekiyor.

Barrack’ın bu açıklamalarının yanına, “Bölgedeki üniter yapıdaki devletler önümüze hep engel çıkardı. Türkiye için en ideal olan merhametli monarşi” sözlerini de koymak gerekiyor.

İktidarın bütün bunlarla örülü Trump kardeşliğini içeriye anlatabilmesi için bu politikalarına bir ortak daha bulması gerekiyor.

Yazının bütünlüğü içinde daha çok olasılıklardan söz ettik ama CHP’nin böyle bir plana ortak edilmek istendiğini görmemek için gözleri butlanla kapatmış olmak gerekir!