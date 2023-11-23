CHP’nin yeni ‘A takımı’ ve seçim - Deniz KILIÇ

23 Kasım 2023 Perşembe

CHP’de geçtiğimiz günlerde düzenlenen parti meclisi toplantısında, “parti içi demokrasi ve şeffaflık” adına önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün kendisine vermiş olduğu yetkiye rağmen belirlediği yeni merkez yürütme kurulu üyelerini basın mensuplarının huzurunda parti meclisi üyelerinin onayına sundu. Özel’in bu uygulaması, parti içindeki değişimin somut bir örneği olarak algılandı. Dolayısıyla kamuoyunun huzurunda CHP’nin yeni merkez yürütme kurulu üyeleri, parti meclisi üyelerinin “güvenoyunu” alarak görevlerine başlamış oldu.

CHP’NİN GÖLGE KABİNESİNDE KİMLER VAR?

CHP’nin yeni “A takımı”na baktığımızda, parti örgütünden gelen isimlerin yanı sıra akademik kariyere sahip isimlerin yeni merkez yürütme kurulunda birlikte görev yapacağını gözlemliyoruz. Kamuoyunun tanıdığı isimlerin yanı sıra, parti içinde çeşitli görevlerde bulunan deneyimli isimlerin de yeni MYK’de görev aldığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “gölge kabine” olarak adlandırdığı yönetim kadrosu, geniş bir siyasi yelpazeden oluşuyor. İçişleri politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı - İzmir milletvekili Murat Bakan, enerji politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı - Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çalışma ve sosyal güvenlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı - Ankara milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM’deki çalışmaları ve basın açıklamalarıyla kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

Aile ve sosyal hizmetler politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, 2020 yılından bu yana CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürütüyor. Nazlıaka, geçen dönem de parti meclisinde görev almıştı. Adalet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı – İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, sanayi ve teknoloji politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Pınar Uzun, partinin gençlik kollarından yetişen ve genç yaşta olmalarına rağmen siyasi tecrübesi olan isimlerdir. Kültür ve turizm politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Koza Yardımcı, geçen dönem genel başkan yardımcısı olan Ali Öztunç’un çevre ve doğa hakları alanında yardımcılığını yapmıştı. Geçen dönemde parti meclisinde görev alan gençlik ve spor politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP Beykoz ilçe üyesi ve milletvekili genel seçimlerinde seçilememesine rağmen çalışkanlığı ile öne çıkan isimlerden. Partide daha önce il başkanlığı görevinde bulunan mevcut Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ulaştırma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Hem akademik çalışmaları hem de örgütte aldığı görevlerle parti tabanının yakından tanıdığı, önceki dönem Üsküdar ilçe başkanı, mevcut İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş, milli eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak MYK’de görev yapacak.

AKADEMİSYENLERE MYK’DE GÖREV

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda parti meclisine bilim, yönetim ve kültür platformundan giren bazı isimler, yeni MYK’de görev aldı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde uzun yıllar görev yapmış ve Türk dış politikası ile Balkanlar gibi konularda çalışmaları bulunan İlhan Uzgel, dışişleri politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Mülkiyede dekanlık görevinde bulunan Yalçın Karatepe, hazine ve maliye politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olurken eski Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Volkan Demir, ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı görevine getirildi. CHP’nin milli savunma politikalarını Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tümamiral rütbesiyle emekli olan Yankı Bağcıoğlu yürütecek. Bağcıoğlu’nun görevi milli savunma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı. Geçen dönem yüksek disiplin kurulu üyesi olan ve 38. kurultayda parti meclisine bilim, yönetim ve kültür platformundan giren çevre, şehircilik ve iklim değişikliği politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti içerisinde geçmişten beri birçok çalışmada aktif görevlerde bulunan isimlerden.

LİYAKATİN ÖNEMİ

CHP’deki “gölge kabine üyeleri”, sorumlu oldukları bakanlıkların icraatlarını yakından izleyecek ve bakanlıklarla ilgili raporlar hazırlayacaklar. Ayrıca yürüttükleri çalışmalarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklar.

CHP’nin yeni A takımına genel olarak batığımızda parti içi liyakat ile alanında uzman akademisyenlerin bir araya gelmesiyle geniş bir siyasi yelpazeden oluştuğunu söyleyebiliriz. Kurultay öncesinde “CHP değişirse, Türkiye değişir” sloganını dillendiren CHP içindeki “değişimciler” Türkiye’yi değiştirebilecek mi? Bunu, yerel seçimlerde alınacak sonuçlardan sonra değerlendireceğiz.

DENİZ KILIÇ

SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI (SODEV) KIRKLARELİ TEMSİLCİSİ