‘Çok acayip bir zamandayız’ - Prof. Dr. Talat TEVRÜZ

29 Temmuz 2022 Cuma

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu rahmetli oldu. Biliyorsunuz, cenazesine de kadınların katılmaması istenmişti! “Mahmud Efendi Hazretleri’nden Duyulan Hikmetli Sözler” adlı kitapta Ustaosmanoğlu’nun kadınlara yönelik sözleri dikkat çekiyor! Kitapta kadınlar sosyal yaşamdan dışlanmaktadır. Kadınlardan özür dileyerek birkaçını vermeliyim:

“- Ben kadınların dükkân açmasını asla helal görmüyorum.

- Çok acayip bir zamandayız. İki karı almak çok zor, çok zor!

- Kadından memur olmaz. Kadınlar mektebe gitmez. Duymadık demeyin!

- Kadın sokakta gezecek bir şey değildir, erkeğe gözükecek bir şey değildir.

- Kadınlar okullardan, dairelerden çekilmelidir.

- Kız çocuğunun orta mektepte, lisede işi yoktur.”

Nerede emeğe hakkını vermek, nerede işi ehline vermek, eşi dostu taraftarı kayırmamak, nerede doğaya saygı! Kısaca dürüst olmak nerede!

DİN BİLGİNLERİ NE DİYOR?

Bu noktada, sözü büyük İslam bilgini Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’e bırakıyorum. Öztürk “Allah ile Aldatmak” kitabında şöyle diyor: “İslam tarihinde vücut verilen sapma ve saptırmaların en acımasızları, hatta en zalimleri kadınlar ve kadın hakları ile ilgili olanlardır. (...) İslam dünyasında kadın haklarıyla ilgili bugünkü kabullerin tamamına yakını, vahiy kaynaklı tespitler değil, Hıristiyan konsüllerinin kararlarını andıran ulema fetvalarıdır.” Öztürk’e göre İslam dini şu üç ayak üzerine oturur:

“- Emeğe hakkını vereceksin.

- İşi ehline vereceksin.

- Doğaya saygılı olacaksın.”

Bu noktada bazı din bilginlerinin söylemlerini de aktarmak gerekiyor.

İlahiyatçı Cemil Kılıç diyor ki: “İslamın kanunu bilimdir. Kuran diyor ki İslam akıl dinidir.”

İlahiyatçı Nazif Ay şunları söylüyor: “Laiklik olmadığı sürece din ayakta kalamaz. Ahlak olmazsa din olmaz.”

İlahiyatçı yazar Müslim Karabacak ise şöyle diyor: “Bu millet Mustafa Kemal’e ihanet ettiği sürece Allah yüzünü güldürmeyecek.”

PROF. DR. TALAT TEVRÜZ

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ