Genelkurmay başkanının yaş haddinin uzatılması - Av. Uğur BAYRAKTUTAN

20 Haziran 2023 Salı

AKP TBMM Grup Başkanlığı tarafından 20.6.2023 tarih ve 216 sıra sayısıyla “Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” bir kanun teklifi verilmiş; 3. maddenin gerekçesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Madde ile devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi ve harekâtlardan elde edilen tecrübenin aktarılabilmesi için Genelkurmay başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle maddede belirlenen yaş haddine kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verilmiştir.

Kanun teklifinin 3. maddesinde ise “27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı kanunun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir: “Genelkurmay başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar cumhurbaşkanınca uzatılabilir” ifadesi yer almıştır.

Görev süresi

Yukarıda belirtilen madde gerekçesinde açıkça ortaya konulduğu üzere Genelkurmay başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle uzatmanın gerekçesi olarak “...devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi ve harekâtlardan elde edilen tecrübenin aktarılabilmesi...” dayanak gösterilmiştir.

Komisyon görüşmeleri ve genel kurulda yapılam itirazlarda; söz konusu terörle mücadele faaliyetinin bir kişinin görev süresinin uzatılmasının hukuki dayanağı olamayacağı, terörle mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğu, asıl amacın ve görevi uzatma talebinin tamamen siyasi olduğu belirtilmiştir.

Görev süresi tecrübesine dayanılarak uzatılan söz konusu Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in bu madde gerekçelerine göre bakanlığa çekilmesi Türkiye’nin terörle mücadelesini zafiyete mi uğratacaktır? Bu mantık AKP mantığıdır.

Görüldüğü üzere bu yasa geçiyorken hem komisyonda hem genel kurulda yapılan itirazlar zaman içinde haklılık göstermiştir. Genelkurmay başkanının yaş haddinin birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar cumhurbaşkanınca uzatılabilmesine ilişkin kanun teklifinin; Türkiye’nin gerçeklerinden ne kadar uzak ve tamamıyla sübjektif bir düzenleme olduğunu göstermesi açısından ilginç bir örnek olarak ortaya çıkmıştır.

Av. Uğur BAYRAKTUTAN - CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili

