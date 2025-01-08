İktidar hazırlığı - Dr. Engin Ünsal

08 Ocak 2025 Çarşamba

25 Kasım 1979 tarihinde MSP ve MHP’nin desteği ile bir azınlık hükümeti kuran Süleyman Demirel her bakanına bir dosya takdim edip “Bu dosyadaki isimlerle çalışacaksınız ve bu dosyada yazılan programı uygulayacaksınız” talimatını vermişti. Demirel iktidara hazırdı ve iktidarının bürokrasi kadrosu ile hükümet programını önceden belirlemişti.

Siyasetin verileri ilginç göstergeler ortaya koyuyor. Bir yandan oy pusulaları için kâğıt ithal ediliyor, AKP genel kurulu erkene alınıyor; öte yandan ekonomimize büyük darbe vuracak Suriye’deki değişim yandaş medya tarafından bir “zafer” olarak sunuluyor. 2023 yerel seçimlerinden ikinci parti olarak çıkmış AKP, seçmenin Suriye yanılgısı ile yeniden birinci parti konumuna geliyor. Yanıltıcı Suriye rüzgârının etkisi ile AKP bu senenin eylül-ekim aylarında, cumhurbaşkanının yeniden adaylığı sorununu da çözmüş olarak erken seçime gidebilir mi? Olasıdır ve acaba CHP bu erken seçime hazır mıdır?

CHP’NİN YAPMASI GEREKEN

Ülkemizde ana muhalefet partisinin iktidar olması için her koşul var. Yaşam pahalılığı kıskacında ezilen halk, yaşam savaşı veriyor. İşsizliğin, enflasyonun tavan yaptığı günümüzde yandaş müteahhitlere para akıtan AKP; asgari ücretle çalışanlara, emeklilere nefes aldırmayı aklına getirmiyor.

Koşullar böyleyken CHP yoklamalardaki öncülüğünü AKP’ye kaptırabiliyor ve seçmene umut veremiyor. Neden? CHP’nin iktidar olma umudunu yeşertebilmek için atması gereken adımlar var. “Gölge kabine” kurmakla iyi bir başlangıç yaptı ama arkasını getiremedi. Gölge bakanların sorumluluk alanları ile ilgili kadro ve program çalışması yapması gerekirken bu konuda gösterilen çaba yok. Çoğunluğu asgari ücretle çalışan ve ancak yüzde 10’u sendika güvencesine sahip 18 milyon işçi, gerçek anlamda sendikasız üç milyon memur, 15 milyon dolayında emeklinin olduğu ülkemize CHP’nin bu konulara yoğunlaşıp somut öneriler üretmesi gerek. Bu konularda mitingler düzenlemek önemli ama bu mitinglerde somut çözümler sunamaması da önemi bir eksiklik.

CHP öncelikle bir emek çalıştayı düzenleyerek işçi, memur ve emeklinin güçlendirilmiş yasal haklarını yeniden düzenlemeli ve bunları kitaplaştırarak milletvekilleri aracılığı ile topluma duyurmalı ve dağıtmalı. İl ve ilçelerde emek komisyonları kurarak bunların sendikaları ve işyerlerini emekçilerin gittiği kahveleri ziyaret ederek partinin emek programını anlatmaları, grevleri, direnen işçileri destekleme ziyaretleri yaparak parti ile emekçiler arasında köprü kurmaları önemlidir. Milletvekilleri mutlaka sendika genel kurullarını izlemeli, buralarda söz alarak sendika delegelerine CHP’nin kuracağı yeni emek düzenini anlatmalıdır.

ÇÖKEN EKONOMİK DÜZEN

AKP’nin kurduğu tek adam sisteminin başka hiçbir ülkede benzeri yok. Her şeye tek adamın karar vermesi bu kararların denetiminin olmaması nedeniyle birçok yanlış yapılmasına neden olmaktadır. AKP kurduğu düzenle demokrasiyi rafa kaldırdığı gibi ekonomiyi de çökertmiştir ve kolayca ayağa kaldırılması da çok zorlaşmıştır. 2025 yılında ekonomik koşullar Suriye nedeni ile daha da kötüleşecek, halk daha çok ezilecektir. Çare bir erken seçim ve CHP iktidarıdır. Var olan koşullar nedeni ile CHP iktidarı kaçınılmaz gibi görünüyor ama iktidar olduğunda “biz ne yapacaktık” şaşkınlığını yaşamamak için CHP’nin iktidar hazırlığını şimdiden yapması gerekir.

DR. ENGİN ÜNSAL

15. DÖNEM CHP

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ