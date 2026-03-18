Ünlü sözdür, “Cumhuriyeti sokakta bulmadık”. Cumhuriyet, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda dökülen kanların karşılığıdır. Çanakkale Savaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan; bize Cumhuriyeti bağışlayan o kuşağa borcumuzu ülkemizin tam bağımsızlığına sahip çıkmakla, yayılmacı ve sömürgeci güçlere karşı savaş vermekle ödeyebiliriz.

Mehmet Muzaffer, Galatasaray Lisesi’ni bitirmiştir. 1914 yılında gönüllü olarak Çanakkale Savaşı’na ihtiyat zabiti, yani yedek subay olarak katılmıştır. Ancak, o Çanakkale’ye geldiğinde savaş sona ermiştir. Çanakkale’deki birlikler Kafkas, Irak ve Filistin cephelerine sevk edilmişlerdir. Mehmet Muzaffer’e Çanakkale’deki birliği için otomobil lastiği alma görevi verilir. Bunun için İstanbul’a gelir, Erkânı Harbiye’ye gider. Görevli yarbay, askerin ayağına postal, sırtına kaput almakta bile zorlandıklarını, araba lastiği için hiç paralarının olmadığını söyler.

Mehmet Muzaffer aradığı lastiklerin Karaköy’de bir Yahudi tüccarda bulunduğunu öğrenir, oraya gider. Lastikleri ayırtır, ertesi sabah gelip alacağını söyler. Kâğıt ve çeşitli renklerde boyalı kalemler alır. Gece sabaha kadar çalışır, yüzlük bir banknot yapar. O tarihlerde Osmanlı’da 50’lik banknotlar vardır. Ancak lastikler 50 liradan fazla tutmaktadır. Mehmet Muzaffer tüccara gider, hazırladığı yüzlük banknotu verir, lastikleri alır. Yahudi tüccar hiç kuşkulanmaz.

‘BEDELİ ÇANAKKALE’DE ÖDENECEKTİR’

Tüccar parayı bozdurmak için Osmanlı Bankası’na gider ve paranın sahte olduğu anlaşılır. O dönemdeki banknotların üzerinde “Bedeli Dersaadet’te ödenecektir” yazmaktadır. Mehmet Muzaffer banknotun üzerine “Bedeli Çanakkale’de ödenecektir” yazmıştır. Bu anlatım, “Bedeli Çanakkale’de şehitlerimizin kanı ile ödenecektir” anlamına gelmektedir. Olay İstanbul’da duyulur, Şehzade Abdülhalim Efendi Yahudi tüccara lastiklerin bedelini öder, banknotu alır. Bu banknot İstanbul Polis Okulu Müzesi’ne verilir. Şimdilerde o para Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Müzesi’nde bulunmaktadır.

Mehmet Muzaffer birliğinin olduğu Filistin cephesine Gazze’ye gider. Çarpışmalarda yaralanır, madalya alır. Hastanede yatar. İstanbul’daki bir arkadaşına 1917 Haziran ayında yolladığı mektupta, “madalya aldığı için sevinemediğini, birçok arkadaşının çarpışmalarda şehit olduğunu, onların yanında aldığı madalyanın hiçbir önemi olmadığını” yazar. İyileştikten sonra yeniden cepheye koşar. Yüzbaşı rütbesine yükselmiştir. 9 Nisan 1916 günü İngilizlerle savaşırken boynundan vurularak şehit olur. Şehit olduğu sırada üzerinden kendi yazdığı “Kıble ne yöndedir, bölük intikamımı alsın” notlarının bulunduğu bir zarf çıkar...

KAHRAMAN KUŞAĞA BORCUMUZ VAR

Bizlere bu güzel yurdu canları karşılığında bırakan, Çanakkale’de şehit olmuş, Kurtuluş Savaşı’mızda şehit olmuş Mehmet Muzafferlerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı’mızın önsözüdür. Bu ulus, emperyalizme Çanakkale’de geçit vermemiş, Kurtuluş Savaşı ile de emperyalistlerin hazırladığı Sevr’i tarihin çöplüğüne atmıştır.

Çanakkale utkusundan yıllar sonra “açılım süreci” denerek Lozan Antlaşması tartışmaya açılmak istenmektedir. Ulusumuz soykırımcı olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa bu ülkenin, bu ülkeyi canları karşılığında bize bırakan o kahraman kuşağa borcu vardır. Bu borcu ödemek, bunun sorumluluğunu yerine getirmek zorundayız. Yılmadan, usanmadan dik durup karanlığa yol vermeyeceğiz.

AV. EROL ERTUĞRUL