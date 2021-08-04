Memur ve emeklinin zam pazarlığı - Şükrü KARAMAN

04 Ağustos 2021 Çarşamba

Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlıyor. Toplu sözleşme ile milyonlarca kamu çalışanı, sözleşmeli personel ve emeklinin maaşına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranı saptanacak. 4688 sayılı yasaya göre en çok üyeye sahip Memur-Sen, toplu sözleşme masasına yetkili konfederasyon olarak oturacak. Türkiye Kamu-Sen ile KESK de görüşmelere katılacak. Lakin sözleşmeyi imzalama yetkisine sahip Memur-Sen zam konusunda son sözü söyleyecek.

GREV HAKKINDAN YOKSUN

4688 sayılı yasaya uyarınca Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikaları arasında sürdürülecek görüşmeler, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti süreci de dahil olmak üzere ağustos sonunda sonuçlanması gerekiyor. Eğer sendikalar ile Kamu İşveren Heyeti arasında uzlaşma sağlanamazsa sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından bağıtlanacak.

2001 yılında hayata geçirilen, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve sendikalaşma hakkı tanıyan yasa önemli bir kazanım olsa da grev hakkından yoksun olduğu için bir ayağı havada kalıyor. Yasanın çıkmasında dönemin başbakanı, emekçi dostu rahmetli Bülent Ecevit’in emeği yadsınamaz.

Sendikalar toplu sözleşme masasına maaş ve aylıklara oransal zammın yanı sıra seyyanen (eşit olarak) artış ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge yasasının çıkarılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gibi taleplerle oturacak. Memur-Sen maaşlara önce seyyanen 600 TL zam, ardından 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için de yüzde 17 zam isteği ile masaya oturacak. KESK de en düşük memur maaşının 6500 TL olmasını talep ediyor.

YÜKSEK ZAM ZOR

Zam yağmuru altında ezilen milyonlarca memur ve emekli şimdiden 2 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşmenin sonucunu merakla bekliyor. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi masadan veya hakem kurulundan yüksek zam çıkması çok zor. 2019 yılında Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından bağıtlanan sözleşmeyle maaşlara 2020 yılında altışar aylık dilimler halinde yüzde 4’er, 2021 yılında ise yıl yüzde 3’er zam yapılmıştı.

2 milyon 658 bin 555 memurdan 1 milyon 718 bin 984’ü sendika üyesi. Memur-Sen’in 1 milyon 4 bin 152, Türkiye Kamu-Sen’in 430 bin 183, KESK’in 132 bin 255, Birleşik Kamu-İş’in 68 bin 600 üyesi bulunuyor. Memur-Sen, AKP iktidarına yakın duruşuyla 19 yılda üye sayısını olağanüstü artırarak toplu sözleşme masasına yetkili konfederasyon olarak oturuyor.

MÜCADELE YETERSİZ

Yetkili konfederasyon olmasına karşın Memur-Sen’e bugüne değin oturduğu toplu sözleşme masalarında 2019 yılı görüşmeleri dışında yeterli mücadele edemediği, diğer sendikaların görüş ve önerilerini dikkate almadığı eleştirileri yöneltiliyor. Daha çok kamuda kılık kıyafet düzenlemesine yoğunlaştığı iddia edilen Memur-Sen’e “Kılık kıyafeti bırak, zamma odaklan” çağrısında bulunuyor memur ve 11 hizmet kolundaki diğer sendikalar.

ŞÜKRÜ KARAMAN

GAZETECİ