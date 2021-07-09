Ölümden Çalan Bilge: Vedat Günyol - Ali Ekber ATAŞ

09 Temmuz 2021 Cuma

Bir insanı anlatmak, onun ne kadarını anlatmaktır ya da anlatamadıklarımız onun ne kadarıdır? Bu sorunun yanıtı, 93 yıl, 4 ay, 3 gün hayata ömür katan yaşamıyla bizimle beraber yaşayan Vedat Günyol’dur.

On yedi yıl olmuş bizden ayrılalı. Şu ana evrilen hayatımın dönüm noktasıdır o. Onun yaşamının son yirmi yılına tanıklık etmek, aynı zamanda 20. yüzyılı da başından sonuna geçmek demekti. Bu şansı yakalamakla kalmadım. Onun anısına bir armağan kitabı hazırlayan kişi olmanın ayrıcalığını da yaşadım. Onun yapıp ettiklerinin yanında, benim bu yaptığım, deyim yerindeyse okyanusta bir damla.

AKILCILIKTIR ATATÜRK

Akılcılığı biz Atatürk’le yakaladık. Şimdi oysa aklın yerine inancı, bilimin yerine din öğretisini egemen kılan küresel bir sömürü düzeninin egemen olduğu, halkları yoksul bırakılan bir dünyada, savaşlarla kirletilen bir çağı yaşıyoruz. Küresel sermaye politikalarının, gelişmekte olan ve yarı gelişmiş ülkelere ihracı, yoksul halklara yaşattığı acılarıyla bir insanlık sorunu olarak sürmektedir hâlâ.



Dünyanın emekçi ve yoksul halkları, kendi sorunlarını sahiplenmezlerse eğer, gelecek daha beter olaylara gebe. Olayların sonuçlarını dünyadan bağımsız yaşamıyoruz elbet. Ne ki her ülke koşullarında farklı biçimleriyle yaşanmış olsa da küreselleşme politikalarının sonuçları hep aynı acıyı yaşatıyor insanlığa: sömürü, işsizlik, etnik ve bölgesel savaşlar, doğanın yok edilmesi, çevre kirliliği, ileri teknoloji ürünlerinin yaydığı zararlı gazlardan ozon tabakasının delinmesi, mevsimlerin yer değiştirmeleri, buzulların erimesi, depremler, yangınlarla ormanların yok edilmesi, buna bağlı olarak da toprak kaymaları, büyük seller, felaketler…

Batı aydınlanmasının tarihi yuvarlak hesapla dört yüz yıldır. Bu tarihsel olaylar, ana başlıklarıyla şunlar: Rönesans (14-16. yüzyıl), Reform (16. yüzyıl), 1789 Fransız İhtilali (18. yüzyıl), Sanayi Devrimi (18-19. yüzyıl), 1917 Ekim Devrimi (20. yüzyıl)…

ENDÜSTRİYEL KAFAYI YETİŞTİREMEMEK

Batı’daki tarihsel gelişim böyleyken Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne gelinen süreçte neler olmuş, ana başlıklarıyla şöyle: Fatih’in, 21 yaşında genç bir padişah olarak İstanbul’u fethettiği 29 Mayıs 1453 (15. yüzyıl), ortaçağın sonlandıran, yeniçağı başlatan tarih olmuştur. I. Meşrutiyet (1876), II. Meşrutiyet (1908), Birinci Dünya Savaşı (1915-1918), Kurtuluş Savaşı (1919-1922), TBMM’nin kurulması (20 Nisan 1920), Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923).

Zaman dizinsel olarak bu farklı tarihsel olaylar gecikerek de olsa Osmanlı’da başlayıp Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyetle sonuçlanan bir süreç oldu. Bu topraklarda, Anadolu aydınlanması başladı ve Batı’nın dört yüz yılda yaptıkları 19 yıla sığdırıldı.

Vedat Günyol, Hitler’in Avrupa’da yükselişe geçtiği bir dönemde, Batılı çağdaşlarından önce, “Devletler Hukukunda Birey” teziyle hukuk tarihinde bir ilke imza atmıştır. Onun bu düşünür kimliği, Atatürk Cumhuriyetinin yetiştirdiği “aklı inançtan, bilimi dinden bağımsızlaştıran” Anadolu bilgeliğinin bir yansımasıdır. Günümüz ve çağımız sorunlarına ilişkin uyarılarını ta o zamanlardan yaptı. Atatürk’le başlayan Anadolu aydınlanmasının kültür ve eğitim ayağının, Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’la birlikte, kilit taşlarından biridir. Hangi yapıtını okursanız okuyun, bugün yazılmış gibi günceldir, yaşayandır ve de uyaran.

SONUÇ

1940-1947 yılları, “Anadolu Rönesansı”nın kültür ve eğitim ayağındaki devrimci atılım dönemidir. Hasan Âli’nin bakanlık dönemi, Batı aydınlanmasının kültür hayatımızda da yaratıldığı dönemdir. İlköğretim genel müdürü olarak Tonguç’un Köy Enstitüleri projesi, Türk devriminin eğitim alanında köye inmesi, köylüyü kalkındırmasıdır. Hasan Âli’nin bakanlıktan düşürülüp yerine bilgisiz Şemsettin Sirer’in getirilmesi büyük bir kırılma yaşatmıştır. Karşıdevrimin attığı en büyük adımdır bu. İşte, Hasan Âli ve İsmail Hakkı Tonguç ikilisinin bu devrimci ve ilerici atılımının içinde Vedat Günyol da vardır. Köy Enstitülü yıllarında başlatılan Batı klasiklerinin çevirisine Sirer döneminde son verilir. Günyol, 1962 yılında kurduğu Çan Yayınları’yla, Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte Batı klasiklerinin çeviri işini üstlenir. 62 yapıtı dilimize çevirirler.

Vedat Günyol, Türk insanının geri bırakılmışlığının, kalkınamayışının temel nedeninin endüstriyel bir kafaya, eleştirel akla sahip olamayışına ve bir Batılı gibi dünyaya, olay ve olgulara, bütünlükle bakamayışına bağlar.

Vedat Günyol, Batı’da, endüstriyel bir kafanın neler yaratacağını çok yakından görmüştü. Sorunlara, olay ve olgulara, bilim kuşkuculuğuyla dolu bir akılla, tam bir Batılı gibi yaklaşmıştı. Soğukkanlı oluşu bundandı. Duyguyu bilince dönüştürdü. Heyecanı üretime yöneltmesini bildi. Ustalığı alçakgönüllülükle, hoşgörüyü üretkenlikle buluşturdu. Toplumsalcı Türk hümanizminin bir okuluydu. Bu düşünceyi dizgeleştirdi.



Elbette ki Vedat Günyol, onu çok iyi anlayan bir çevrenin içindeydi. Bundan olabildiğince beslendi. Kullandığı dil halkınındı ve yaşamı halktan, sıradan bir insanın yalınlıkları içinde geçti. Tek mülkü zamandı. Zamanın yıkıcılığına üreterek karşı koydu. Yediden yetmişe herkesin anladığı, herkesin kendince bir heyecan yaşadığı, duygulandığı, düşünce olgunlaştırdığı bir dil ustasıydı o. Eksik olanı gördü: Endüstri toplumlarını yaratan ve gelişmeyi geliştiren, ilerlemeyi, sonsuz ilerlemeyi hedeflemiş bir bilim, kültür, sanat ve düşün toplumunu yaratacak “endüstriyel kafa”larımızın olmayışı.

ALİ

EKBER ATA

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