Son zamanlarda meydana gelen okul saldırıları hepimizi derinden üzdü. Saldırılar sonrasında bu tür cani eylemlerin okulun kendi öğrencileri tarafından hangi gerekçe ile yapıldığı kamuoyu tarafından farklı yönleriyle tartışılmaya başlandı ve bu tartışmalarda “Öğrenci Andı’mızın” okullardan kaldırılmasının etkili olduğu görüşü sıklıkla dile getirildi. Eğitim sisteminin ülkemizin geleceği konusunda çocuklarımıza yüklediği sorumluluk ve toplumsal yaşamda karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ilişki geliştirmelerine olanak vermediği, değerler eğitiminin eksik olduğuna vurgu yapıldı.

Eğitim siteminin öğrencilerimize ülkelerinin geleceği konusunda bir hedef gösteremediği, çocuklarımızın geçmiş nesillere göre daha bireysel ve içine kapanık bir yaşam tarzına sahip oldukları dile getirildi. Üstelik bir de CHP önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Andımız’ın kaldırılmasını onayladığı yönündeki gerçeğe aykırı haberler Andımız’ın önemini bir kez daha gündeme getirdi.

1933 yılından itibaren 80 yıl süreyle okullarımızda okuduğumuz Öğrenci Andı’mız 2013’te AKP iktidarı tarafından kaldırıldı. Bu karar 2021 yılında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kesinleştirildi. Bu karar üzerine dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Mart 2021 tarihindeki CHP grup toplantısında yaptığı konuşmasında; Andımız’ın çocuklarımıza doğruluğu, sevgiyi, saygıyı ve beraberliği anlatan, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi öğütleyen bir metin olduğunu belirterek AKP Genel Başkanı Erdoğan’a “Andımız’ın hangi cümlesinden rahatsızsın, çık bunu millete anlat” diye çağrıda bulundu.

ULUS OLMA BİLİNCİ

Öğrenci Andı ilk olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün bilgisi dahilinde, dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip tarafından yazılarak okullarda okutulmaya başlandı. Andımız, Cumhuriyetimizin niteliklerini tarif eden anayasamızın 2. maddesiyle tamamen uyumlu, Cumhuriyet ideallerini, vatan ve Atatürk sevgisini içeren bir metindir. Metin özü itibarıyla hiçbir etnik kökeni dışlamamakta, kimseyi ayrıştırmamakla birlikte toplumsal yaşamda saygı ve sevgi kavramını içselleştirip çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı hedef olarak göstermektedir. Öğrenci Andı’mızın amacı; çocuklarımıza ümmet ve ırkçılık kavramlarının yerine “Türk ulusu” bilinciyle yurt ve millet sevgisini aşılamak, doğruluk ve çalışkanlık gibi erdemleri kazandırmaktır. Bunun yanında, çocuklarımızın ülkelerine olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi, Türk devletinin ve milletinin ebediyete kadar yaşatılması, milletimizi çağdaş uygarlık ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yaparak toplumun ve bireyin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesidir. Andımız sayesinde eğitim sistemimiz erdemli nesiller yetiştirdi. Andımız’ın okunduğu 80 yıllık dönemde günümüzdeki gibi okullarımızda katliam niteliğinde saldırılar görülmedi. O dönemde okullardaki çocuklarımızın ülkelerinin geleceğine katkıda bulunma, çalıştıkları ve dürüst oldukları takdirde gelecek günlerin yaşadıkları günlerden daha güzel olacağına dair umutları vardı.

Andımız’ın kaldırılması, çocuklarımızın milletimize olan aidiyet duygularının kaybolmasına, herhangi bir hedefi olmayan, geleceğe umutla bakamayan bir nesil yetişmesine neden oldu. Sonuçta da hepimizi üzen okul saldırılarıyla karşılaştık. Andımız’ın tekrar okutulması için 25.03.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na CHP grubu adına genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde tarafımca kanun teklifi verildi. Andımız okullarımızda okutulmuş olsaydı bu şiddet olayları yaşanmazdı. Okullarımızda yaşanan şiddeti önlemenin en kısa ve kesin çözümü Andımız’ın okullarımızda tekrar okutulmasıdır. Çünkü Andımız erdemli nesiller yetiştirir.

OP. DR. FİKRET ŞAHİN

27. DÖNEM CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ