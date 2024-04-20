Seçimler ve demokrasi - Mustafa Yavuz

20 Nisan 2024 Cumartesi

Demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyasal iktidarın meşruiyeti halk iradesi tarafından sağlanmaktadır. Halkın iradesi en somut biçimde seçimlerle ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ise çok partili yaşama geçişi 1946’dan sonra, Türk siyasi yaşamında yaşanan iç ve dış gelişmeler sonucunda çok partili sisteme geçiş zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra yapılan tüm seçimler her zaman kritik bir öneme sahiptir.

2024 yerel seçimlerinde alınan sonuçlar Cumhur İttifakı blokuna karşı muhalefetin yarıştan kopmamasını sağladı. Cumhur İttifakı blokunda bulunan birçok belediyeyi CHP tek başına, “Türkiye ittifakı” olarak nitelendirdiği toplumsal ittifakla kazanmayı başardı. Demokrasi tarihimize büyük bir iz bırakan 2024 yerel seçimlerinin yarattığı etkinin niteliğini ileride daha net anlayacağız.

YENİ YOL HARİTASI

Yerel seçimlerde alınan sonuçların CHP tarafından titizlikle incelenerek yeni yol haritasının buna göre belirlenmesi büyük önem taşıyor. Halkımızı derinden etkileyen ekonomik kriz ve gelir dağılımı adaletsizliğinin çözümü gibi konularda CHP’nin açıklayacağı reçetelerin doğru anlatılması gerekiyor. CHP’nin ülkeyi yönetecek kabiliyette kadrolarının olduğunu göstermesi açısından dış politika konusunda partinin vizyonunun anlatılması ve güncel konularda tavrını göstermesi, nitelikli muhalefet algısını oturtması gerekiyor.

ÜLKE DIŞINDAKİ DURUM

Dış politikada Türkiye’nin alacağı tavır eskisinden daha kritik öneme sahip. İsrail İran arasındaki gerginlik yeni bir dünya savaşı doğuracak potansiyele sahip. Suriye’de ilginç olaylar oluyor, yanı başımızda Afganistan büyüyor. İdlip kenti, muhaliflerin değil, küresel cihatçıların kurduğu “İslami Emirlik” kontrolü altında. Türkiye’nin yanı başındaki bu duruma sesiz kalmaması ve yeni göç dalgalarına karşı önlem alması gerekiyor.

CHP lideri Özgür Özel önemli bir seçim zaferi elde etti. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında AKP tarafından yaratılan iç politika ve dış politikadaki büyük sorunları çözümü için toplumsal muhalefeti büyüterek zamanı geldiğinde erken seçim kartını açmalıdır. Türkiye’nin bir iktidar değişikliği yaşamadan normalleşmesi mümkün görünmüyor. AKP son 10 yılda onlarca bakan değiştirse de sorunlarını bir türlü çözemiyor. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar bekleme çılgınlığından Türkiye’yi kurtarmak gerekiyor.

OLUMLU HAVA

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i elde ettiği bu önemli seçim sonuçlarından dolayı kutluyorum. Yerel seçimlerde yaşanılan başarının Türkiye’ye getirdiği olumlu havanın bir genel seçimle taçlanması gerekiyor. Türkiye’nin sağlıklı ve hızlı büyüyen ekonomiye, hukuk sisteminden kimsenin kaygı duymadığı bir yapıya ve gençlerin ülkelerinde gelecek hayal ettiği bir güvene ihtiyacı var.



MUSTAFA YAVUZ

Siyaset Bilimci