Türk kadını unutmamalı - Prof. Dr. Coşkun Özdemir

09 Ağustos 2021 Pazartesi

Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz dönemde, Tokyo’da yapılan olimpiyatlardaki sporcularımızın başarıları ile gururlandık, bir süre de olsa gülümseyebildik.

Olimpiyatlarda özellikle de kızlarımızın başarıları öne çıktı, tüm dünyaya da örnek Türk kadınını gösterdiler.

Önce voleybol takımımızın mücadelesi, ardından da iki Buse Naz kızımızın gümüş ve altın madalyası...

TARİHTEKİ İLK GÜMÜŞ MADALYA

İlk önce ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo final maçında Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva’ya yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu madalya, Türkiye’nin kadınlar bokstaki ilk gümüş madalyası olarak tarihe geçti. Ardından Buse Naz Sürmeneli, 69 kilo final maçında Kokugikan Arena’da Çinli sporcu Hong Gu’yla karşılaştı. Rakibini yenen Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu. İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinleterek duygulu anlar yaşattı.

İlk olarak gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, duygularını kendi sosyal medya hesabından “Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, ilk kadın Bakan Türkan Akyol gibi taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo’da bir tarih yazıyor, ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum...” diyerek açıkladı.

Sonrasında altın madalya kazanan Buse Naz Sürmeneli’nin açıklaması yayımlandı. Açıklamada bir kısım beni düşündürdü, üzdü. Şöyleydi o kısım: “2013 senesinde dünya şampiyonu olduğumda küçücük çocuktum. O zaman mitingde Cumhurbaşkanımızın yanına gittim. Bana ‘Aferin’ dedi, ben de ‘Bu bize yetmez, inşallah olimpiyat şampiyonu olup size armağan etmek istiyorum’ dedim. Bu madalya Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye olsun.”

AH BUSE NAZ KIZIM!

Ah Buse Naz Kızım! Öncelikle nasıl sevindirdiniz bizleri, alnınızdan öperim. Ancak o madalyanı, kadınları ikinci sınıf gören hatta senin gibileri “günahkâr” sayan gafillerin “büyük reis” kabul ettiği ve yer yer aynı o kitle gibi talihsiz açıklamalarda bulunan bir kişiye armağan ediyorsun! Nobel kazanan Aziz Sancar’ı, o ödülü Anıtkabir’e gelip Atatürk’e armağan ettiğini anımsa. Atatürk’ü anımsa, tanı güzel kızım... Bugün Türk kadını her şeye rağmen olimpiyatlara katılıp da tüm dünyaya gücünü gösterebiliyorsa onun sayesinde...

Türkan Saylan gibi, kızlarımızın fikri hür, irfanı hür yaşayabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durmasına ömrünü adayan değerlerimizin ölümünün ardından “Zıbarıp gitti” diyenleri unutma!..

Alnından öpüyorum iki Buse Naz kızımızın da...