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Her şeyi yapabilen mutlak butlan yönetimi
Olayların Ardındaki Gerçek
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Her şeyi yapabilen mutlak butlan yönetimi

03.07.2026 04:00
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP ile ilgili mutlak butlan kararı çıktığında gazetemizde gerek 2. sayfadaki “Olaylar ve Görüşler” sütununda gerekse “Olayların Ardındaki Gerçek” sütununda birçok yazı yayımlandı.

Mutlak butlan kararıyla işbaşı yapan Kılıçdaroğlu ve takımı ilk gün aşağıdaki açıklamayı yapmıştı:

“CHP için mevcut durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay şansı yoktur.”

Kılıçdaroğlu yeni “mutlak butlan yönetim” modeli yaratmıştır. Kurultay yapılamaz ama onun dışında her şey yapılabilir.

Örnek:

Milletvekilleri disiplin kuruluna sevk edilebilir.

İl yönetimleri görevden alınabilir.

CHP’li olmayanlar önemli görevlere atanabilir.

Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan atanmış merkez yönetim kurulu illeri görevden alıyor, beğenmediği kişileri disiplin kuruluna gönderiyor. Bugüne kadar 35 il başkanı görevden alındı ve 7 il başkanı da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Bu illeri sayalım: Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tunceli il başkanları ve tüm il yönetim kurulları görevden alındı.

Bu illere görevli olarak yeni atamalar yapıldı.

Kılıçdaroğlu, mutlak butlanla göreve geldiğinde kapılar kırılarak CHP Genel Merkezi işgal edilince bu gidişin doğru olmadığını belirtmiştik.

“Mutlak Butlan ve Kılıçdaroğlu Modeli” adını taşıyan Olayların Ardındaki Gerçek yazısı örnektir (15.06.2026). Bu yazıda Kılıçdaroğlu’nun “Türk siyasal tarihine CHP’yi bölen adam” olarak geçeceği yargısı dile getirilmişti. Ne yazık ki 15 Haziran 2026’da daha işin başlangıcında ortaya koyduğumuz bu yorum 15 gün içinde kesinleşmektedir.

100 yıldır sağcı iktidarların CHP’ye yapamadığını Kılıçdaroğlu eline aldığı kılıçla CHP örgütünü kesip biçerek yapıyor. Tarihe “CHP’yi bölen adam” olarak geçeceğini bilerek bu yıkımı gerçekleştiriyor.

Kılıçdaroğlu ve ekibi koşulları zorluyor. Özgür Özel’e baskı yaparak, adeta bir an evvel yeni partiyi kurarak CHP’den ayrılmalarını istiyor.

Bugünün Türk toplumsal yapısı, CHP’nin çok büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu ve ekibinin yürüdüğü yolu benimsemiyor. Yakın gelecek siyasal hayatta yeni gelişmelere gebedir.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Kılıçdaroğlu #chp ihraç #mutlak butlan

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