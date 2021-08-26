Fabrikayı büyüttük, atıldık

26 Ağustos 2021 Perşembe

Çeşnili hazır makarna üreten, kapasiteyi üç katına çıkaran Tekgıda-İş üyesi işçiler: Vazgeçmek yok

Tekirdağ Çerkezköy’de faaliyet gösteren Indomine Adkoturk fabrikasında işveren, toplu iş sözleşme masasına gelmeyince işçiler greve çıktı. Fabrikada grevdeki işçilerin çoğunluğunu oluşturan kadınlar, “Hakkımızı alana kadar buradayız” diyor.



Yüzde 100 yabancı sermayeli Hazır Noodle’ın Türkiye’deki üreticisi Adkoturk’te dört yıllık sendikal mücadelenin ardından toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki alan Tekgıda-İş Sendikası’nın işverene yaptığı çağrılar yerine ulaşmadı. İşveren bir türlü sözleşmeye yanaşmadı. Zaten öncesinde de sendikaya üyelikleri engellemek için bilindik bilinmedik tüm yolları denedi. 21 işçiyi, atma yasağına karşın Kod 29’tan attı. O işçiler, 130 gün fabrika önünde direndi. Sendika grev kararı aldı. Bu kez ikaz mesajları gönderildi işçilere. 10 maddelik “ikaz” mesajları işe yaramadı. İşçiler sendikal hakları ve toplu iş sözleşme hakkı için greve çıktı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu çalışanlar, “Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Çoğumuz asgari ücretle çalışıyoruz. Performans dedikleri bir ödeme var ama kesmek için bahaneleri çok. Hakkımızı alana kadar buradayız” görüşünde birleşmişler.

PANKART HAZIRLIYORUZ

Fabrikadaki iki yıllık işçi Pınar Demir, işverenin sendikal örgütlenmeden rahatsızlık duyduğunu ve bu nedenle de ilk sendikal çalışmalardan itibaren üye olmak isteyenleri taciz ettiğini belirtti. Pınar yaşadıklarını, “Sendikalı olduklarından şüphelendiklerine vatan haini bile diyecek kadar garip ithamlarda bulundular. Bir algı oluşturmak ve yalnızlaştırmak istediler. Her türlü yolu bulamayınca da bizi işten attılar. Biz de günlerce direndik. Şimdi de üç gündür grevdeyiz” sözleriyle anlattı. İki çocuk annesi Pınar, işyerinde kadınlara yönelik şiddet ve tacizi anlatan pankartlar hazırladıklarını dile getirerek göz hapsinden vardiya değişikliğine bir dizi yıldırma ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

KOCA TANKLARI TEMİZLEDİK

36 yaşında, iki yıllık işçi Meryem Yıldız da asgari ücretle çalışıyor. Performans diye bir şey olduğunu ama onu kesmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yıldız, hasta olduklarında kendilerine kötü davranıldığını belirtti.

Yıldız, en önemli konulardan birini de pazar günleri temizliğe çağrıldıklarını, koca koca makine tanklarını iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmayan normal kıyafetlerle temizlik yapmaya zorlanmaları olduğunu söyledi.

Grevci kadınlardan Zemzem Çetin de “Devletin verdiği yetki, arkadaşlarımızı sendikaya üye oldular diye işten attılar, bizleri greve destek vermeyelim diye casus gibi posta başılar içeri alıp götürüyorlar. İşimi seviyorum. Arkadaşlar direnişte biz de destek vermek için buradayız” dedi.

‘KADIN GÜCÜ OLARAK BURADAYIZ’



Sendikaya ilk üye olanlardan temsilcilik de yapan Sevcan Dervişoğlu, 10 yıllık geçmişi olan fabrikada en uzun süre çalışan işçilerin iki ya da üç yıllık olduğunu, sendikalaşmayı önlemek için işverenin sürekli işçi çıkarıp attığını anlattı.

Üç dakikada hazırlanan makarnaları ürettiklerini hatırlatan Dervişoğlu, durumu şöyle özetledi: “Fabrika kısa sürede kapasitesini artırdı. Pandemi ile hazır yemek talebi çok arttı. 2017 yılından itibaren sürekli kadro değişikliğine gitti işveren. Örgütlenmeyelim diye. Ben işçi temsilciliği de yaptım. İşten atıldım ama kadın gücü olarak buradayız ve hakkımızı alana kadar da burada kalacağız...”

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 55

KADIN EVE MAHKÛM OLDU

DİSK-AR tarafından hazırlanan 2021 yılı 2. Çeyrek İşsizlik ve İstihdamın Görünümü çalışması, ülkedeki istihdam ve işsizlik gerçeğini gözler önüne serdi.

Rapora göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 45, genç kadınlarda ise geniş tanımlı işsizlik yüzde 55’e dayandı!

Şu noktalara dikkat çekildi:

TÜİK’e göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 2021 2. çeyrekte, 2020 2. çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin olarak gerçekleşmişti. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2021 2. çeyrekte 9 milyon 38 bin oldu.

ILO’ya göre kadın istihdamının yüzde 4.2’si, erkek istihdamının ise yüzde 3’ü salgın nedeniyle azaldı.

2021 yılı 2. çeyreğinde dar tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 11.2 ve kadınlarda ise yüzde 15 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı ise erkeklerde yüzde 21.8 ve kadınlarda yüzde 32.4 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerden 3.8 ve geniş tanımlı işsizlik oranı ise 10.6 puan yüksek seyrediyor.

BİRLEŞİK METAL-İŞ TALEBİNİ YARIN AÇIKLIYOR

DİSK/Birleşik Metal-İş, MESS grup toplusözleşmesi 2021-2023 dönemi talebini 27 Ağustos Cuma günü açıklayacak. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işkolu grup toplusözleşmesi süreci yakında başlıyor. Yüz binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiren MESS grup toplusözleşmesi kapsamında bulunan 33 işletmeye bağlı 44 fabrikada yaklaşık 11 bin üyesi bulunan Birleşik Metal-İş, 2021-2023 dönemi grup toplusözleşmesine yönelik teklifini basın toplantısı ile açıklayacağını duyurdu.