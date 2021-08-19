Yemek değil hilesepeti!

19 Ağustos 2021 Perşembe

Sendikalaşmanın yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde NACE kodlarını değiştiren Yemeksepeti.com şirketi, Anadolu’dakileri değiştirmedi. TÜMTİS, buralardaki örgütlenmeyi sürdürdü. Bakanlıktan yetki aldı.

Şirket, bu kez de bakanlıktan alınan yetkiye itiraz etti. “Yetkiye itirazla iyice ortaya çıktı ki şirket, sendika istemiyor” diyen Öztürk, sözleşme yapıldığında işkolu farklı olsun olmasın çalışanların bundan yararlanacağını hatırlattı.

Yemeksepeti, faaliyete geçip de hızlı bir büyüme sağladığında, özellikle çalışan, yemek için fazla vakit ayırmak istemeyen ya da ayıracak vakti olmayanlara istedikleri yerden yemek getirince bütün beyaz yakalılar tatlı bir duyguyla şirketin büyümesini izledi. Hele şirket milyon dolarlara Yemeksepeti’ni satıp bu parayı da kurucular ve bazı yöneticilere dağıtınca neredeyse bir efsaneye döndü. Şirketin kurucusu şirkette kalmaya devam etti. Yani attığı tweet’lerden bunu anlıyoruz... Ancak ne yazık ki bu paylaşımcı ruh yalnız “kendilerine kadar”dı... Sıra işçilere gelince, ki onlar zaten hak etmediklerini istemiyordu. Sadece anayasal hakları olan sendikayı istiyorlardı, bir toplu iş sözleşmeleri olsun, mesaileri alabilsinler ve insani koşullarda çalışabilsinler diye...

İşçiler, faaliyet yürüttükleri işkolunda iki sendikada örgütlenmeye başladı. Biri DİSK’e bağlı Nakliyat-İş, diğeri Türk-İş’e bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS). Sonra iş ilanlarını kurye aranıyor diye veren şirket, aslında taşıma ve nakliyat işi değil de büro işi yaptıklarını hatırladı.

HERKES YARARLANACAK

NACE kodları değiştirildi. Bakanlık da yeterince araştırmaya vakit bulamamış olacak ki bu değişikliği uygun buldu. İki sendikada örgütlenen işçiler boşa düştü. Çünkü artık işkolları, nakliyat ve taşıma değildi!

Gerisini TÜMTİS Başkanı Kenan Öztürk şöyle anlatıyor: “Şirket özellikle İstanbul, İzmir gibi metropollerde NACE kodlarını değiştirmiş. Buralarda örgütlenme daha yüksek diye. Ama biz baktık ki Anadolu’da pek çok yerde hâlâ eski işkolunda çalışan şubeler ve işçiler var. Örgütlenmeyi devam ettirdik. Ve Çalışma Bakanlığı’ndan çoğunluk ve yetki belgesi aldık. Toplu iş sözleşmesi için çağrı yapınca da bu kez yetkiye itiraz edildi.” Kenan Öztürk

Şirketin derdinin işkolu olmadığını, tabii ki sendikasızlık istediğini dile getiren Öztürk, “Zaten o kadar aleni bir hile ki bu... Biz de bakanlığa bu hileli durumun tespiti için başvurduk. Onun çalışmaları sürüyor ve yakında tamamlanacak” dedi.

Şu anda karşılıklı şikâyetler incelendikten sonra zaten hilenin görüleceğinin altını çizen Öztürk, işyeri kodları farklı olsa bile kendilerinin imzalayacağı toplu iş sözleşmesinden aynı şirkette çalışan tüm işçilerin yararlanacağı bilgisini verdi.

İşvereni, sendika karşıtı bu tutumundan bir an evvel vazgeçmeye çağıran, sendika üyesi işçilere yönelik “Ya sendikandan istifa et ya da işi bırak” baskısına son vermesi, işçilerin anayasal hakkına saygı göstermesi konusunda uyaran Kenan Öztürk, emekten yana tüm sendikaları, kurum ve kişileri sendikamızda örgütlenen Yemeksepeti işçileriyle dayanışmaya çağırıyor.



BEL KARPER: SENDİKA İLE ANLAŞMAYACAĞIZ

Geçen hafta bu sayfada yer alan haber üzerine Bel Karper şirketinden bir açıklama geldi. Açıklamanın tamamını buraya almak mümkün olmadığından yazılanlara ilişkin verilen yanıtları satırbaşları ile aktaracağız. Takdir okurun...

Sendikasızlaştırma söz konusu:

Yanıt: Tekgıda-İş Sendikası’nın toplu müzakere taleplerini, mevzuata tamamen uygun biçimde kabul etmeme kararımız devam etmektedir.Bu kararımız, hiçbir surette çalışanlarımızla büyük bir samimiyetle ve inançla yürüttüğümüz sosyal diyaloğun yavaşlaması anlamına gelmemektedir. 2016 yılından beri çalışanlar tarafından seçilen çalışan temsilcisi komitesi yapımız faaliyete devam etmektedir. Bu komite, uzun yıllardır yönetim ile temsilciler arasında düzenli ve yapıcı paylaşımlar sağlayarak çalışanlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesini sürekli olarak desteklemektedir.

İşyerinden pandemide 12 değil, sadece dört arkadaşımızın iş akitleri ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebi ile hiçbir usulsüzlüğe başvurmadan yasal haklar içerisinde feshedilmiştir.

Üretim projemizde herhangi bir değişimimiz olmadan üretimimize, kalite standartlarımızdan hiçbir ödün vermeden devam ediyoruz.

KESK, ANKARA YOLUNDA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), memur ve memur emeklilerine yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü Ankara’ya iki koldan yürüyüş başlattı. KESK’liler, Edirne ve Batman’dan Ankara’ya yürüyüşe geçti.

İkinci kol olarak tanımlanan Batman’daki yürüyüş, Turgut Özal Bulvarı’ndaki Eğitim-Sen binası önünden başladı. Burada toplanan KESK üyeleri, “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik Grevli Toplusözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz” yazılı pankart açarak Atatürk Parkı’na kadar yürüdü.

Yürüyüş, bir süre atılan sloganlar nedeniyle polis tarafından durduruldu. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Yeşil Kablan, “Gerçek bir toplu pazarlığa dayanmayan, oluşumundan kapsamının belirlenmesine kadar itiraz halinde devreye giren, hakem heyetinin yine hükümet tarafından belirlenmesine kadar emekçilere sadece özgürlüklerinin yok sayılması, hak taleplerinin önüne set çekilmesi olarak çıkan, grev hakkını yasaklayan bu sendika yasasını çöpe atmanı vakti çok gelmiştir” dedi.