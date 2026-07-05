Tahran geniş bulvarlar ve büyük meydanlar kenti. 10’u aşan büyük meydanı var. Düşünün, günlerdir tüm bu büyük meydanları gece 12’ye kadar insanlar dolduruyor. Geniş ekranlarda heyecanlı konuşmalar yapılıyor. On binlerce insan, ellerinde bayraklar, Ali Hamaney resimleri ve meydanın her tarafı büyük Hamaney ve Humeyni resimleriyle ve Farsça yazılarla dolu.

Önceki gece İnkılab Meydanı’ndaydık (Meydan-e Enghelab). Büyük ekranda halkı çoşturan ve sloganları tekrarlatan bir kişi heyecan yaratıyordu. Bu büyük coşkunun içine düştük. Benzer toplantıların diğer büyük meydanlarda da yapıldığını öğrendik. Coşkunun temelinde Şiilik ve ritüelleri vardı. Bu dini ilahi okumalar, Amerikan emperyalizmi ve Siyonist saldırganlığını hedef alan siyasi ve intikam vurgulu söylemlerle bütünleşmişti.

Meydanın orta yerinde çok büyük sıkılmış bir yumruk gökyüzüne yükseliyordu. Söylendiğine göre, dini lider Ali Hamaney’in öldürüldükten sonra eli, yeniden yapılandırılarak heykelleştirilmiş ve o gece meydana dikilmişti.

MUSALLA CAMİSİ’NDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ

Dün sabahki programda biz gazeteciler, Tahran İmam Humeyni Musallası’na (camisine) gidecektik halkla beraber. Kalabalıktan girmek mümkün olmadı, belki yarın.

İçeri girenlerden aldığımız bilgiye göre, Ali Hamaney’in cenazesi bir cam muhafaza içinde görülüyor. Hemen yanında hayatını kaybeden aile fertlerinin tabutları da yan yana duruyor. Biliyorsunuz, aynı saldırıda Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve aynı zamanda oğlu olan yeni dini lider Mücteba Hamaney’in eşi öldürülmüştü.

İRAN İÇİN BÜYÜK ACI

Halka açılmadan önce ilk gün, tören İran devlet yöneticilerine, önde gelenlerine ve Tahran’a gelen 90’ın üzerinde yabancı ülke temsilcilerine açıldı. İlk gün, Rusya adına Dmitry Medvedev, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi gibi isimlerin yanı sıra Hamas ve Hizbullah heyetleri vardı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammet Bakır Galibaf ve Devrim Muhafızları (IRGC) Ordusu Genel Komutanı Ahmet Vahidi gibi isimler tabutların başında dua etti...

Şüphesiz tüm İran için büyük bir acı vardı ve İran ordusu lideri, dün, “İntikamları alınacak” açıklamasını yapıyordu yeniden.

Camiye giden büyük bulvarda ve pek çok Tahran bulvarında, herkese su, içecek, yiyecek dağıtan küçük açık tezgâhlar oluşturulmuştu. Caddenin bir yarısında yere hasırlar, kilimler serildi ve insanlar giderek çoğalarak namaz kılmaya başladılar.

PAZARTESİ BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

Musalla’daki bu veda ziyaretinin ardından, pazartesi günü Tahran caddelerinde büyük bir cenaze yürüyüşü gerçekleştirilecek. İki büyük meydan arasındaki bir veda yürüyüşü sonunda, Hamaney’in cenazesi Kum, Necef ve Kerbela şehirlerine götürüldükten sonra 9 Temmuz Perşembe günü Meşhed’de toprağa verilecek.

İran cumhurbaşkanı dün veda mesaji kapsamında ulusa seslendi. Konuşma hem sosyal medya hesabından hem de TV’den yayınlandı. Zorlu bir dönemden geçiyoruz, dedi; “Ali Hamaney’in şehadeti ülkeyi zayıflatmayacak, bu kayıp yolun sonu değil, İran için daha fazla dayanışma, direnç ve büyüme getirecek yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.

İran’ın geleceğini ve güvenliğini koruyacak en büyük gücün “ulusal birlik ve beraberlik” olduğunu söyledi. Etnik köken, dini inanç veya siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm İran halkına seslendi. Meydanlardaki bu büyük kalabalığı işaret ederek “Terör, şiddet ve zorbalık mantığına verilmiş en sert ve kararlı yanıttır. Bu millet, liderinin uğrunda mücadele ettiği kutsal değerleri ve idealleri onun şehadetinden sonra da kararlılıkla sürdürecektir” açıklamasında bulundu.

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Biz pazartesi günü büyük yürüyüşü izleyeceğiz. Hava sahası bu tören sırasında kapatıldığı için çarşambaya kadar burada kalacağız.