Hürmüz’ü İran kapatmadı! Petrol krizi dünyayı dağıttı...
Orhan Bursalı
26.03.2026 04:00
Petrolün dünya ekonomisi ve ülkeler için ne kadar önemli olduğu, Hürmüz Boğazı’nı İran’ın güvenlik alanı olarak ilan etmesiyle yeniden ortaya çıktı. İran hepi topu 17 tankere saldırdı (kimine göre 18-21), içlerinde batan veya batma noktasına gelen bir tane var, mürettebat kurtulmuş. Hürmüz’ün gerisinde, sayıları tam belli değil ama 100 civarında tanker petrol ve gaz dolu tanker/ticaret gemisi bekliyor.

Petrole tam bağımlı pek çok ülke petrolsüzlükten yakınmaya başladı.

Kısa bir özet:

“Filipinler’de enerji acil durum ilan edildi; ülke yüzde 90 Körfez petrolüne bağımlı; devlet 4 saat çalışma düzenine geçti. Marcos, kendi seçimimiz olmayan bir savaşın mağdurlarıyız, diyor. Muhalefet zamları protesto gösterileri düzenliyor. Toplam 30 günlük benzin doğalgaz stoku kalmış. bir Filipin gazetesinden: Ulus uçurumun kenarında, Petrol krizi inşa ettiğimiz her şeyi yok edebilir. Her şey kısıtlı ve sınırlı.

Laos’ta benzin istasyonlarının yüzde 40’ından fazlası kapalı.

Tayland’da kamu görevlilerine asansör yerine merdivenleri kullanmaları söylendi.

Sri Lanka’da ise çarşamba günleri resmi tatil ilan edildi ve bu durum fabrikaların, dükkânların ve okulların kapanmasına yol açtı.

Güney Kore’de hükümet banyolarınızı çok kısa tutun, çamaşır makinesini haftada bir kez çalıştırın, dedi. Nepal’de yemekler soğuk yeniyor.

Hindistan’ın Pune şehrinde cenazelerin gazla yakılması yasaklandı çünkü yakıt karneye bağlandı.”

***

Pahalılık dalga dalga, ABD ve Avrupa dahil dün tüm ülkeleri vuruyor.

***

İslam ülkeleri, Türkiye dahil toplanıyor ve İran’ı kınayıp Hürmüz’ü açmasını istiyor. Hiçbirinin ABD’ye tek sözü yok. Kimisi çoktan teslim olmuş, kimisi de ağzını açsa başım belaya girer korkusundan, titreyerek.

Sanki Hürmüz’ü İran kapatmış gibi!

***

Görünüşte öyle ama Hürmüz’ü, İran’a ikinci kez ve çok büyük ölçekli saldıran İsrail ve ABD “kapattı”. İran’ı bir varoluşsal bir savaşın köşesine sıkıştıranlar... Ali kıran baş kesen iki haydut, İran’ın son çare olarak boğaz trafiğini engelleyeceklerini bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Askeri savaş stratejisini oluştururken karşı tarafın elindeki kozları hesaba katmıyorsan ya aptalsın ya da beklenen kapatmayı umursamadın, demektir.

***

Dünya jandarması, sözde dünyanın güvenliğini sağlayacak ve 18 saat içinde dünyanın herhangi bir bölgesine 3 bin seçkin gücünü yerleştirebilecek kapasiteye sahip “böyyük devlet”, dünyayı ekonomik krizin cehennemine attı. Baş haydut, “Krizden kâr ediyoruz, petrolü pahalı satıyoruz” bile dedi!

***

Şimdi dünyayı saran krizin faturası kendisine çıkmaya başlayınca savaşı sona erdirmeye yoğunlaştı. Bunun için İran’a 15 maddelik görüşme önerdi ama aynı zamanda paraşütçülerini Hürmüz’ü açmak için de kara savaşını göze aldı.

***

Kara savaşı olur mu Hürmüz çevresinde, olur.

Çünkü Trump “zafer kazanma”ya odaklı bir otoriter-otokrat kişilik. Ya masada ya da savaşta. Kasımda yapılacak seçimlerde zor durumda.

***

İran Hürmüz üzerinde kontrol istiyor anlaşmalarla.

Balistik füzelerin menzilini düşürmek istemiyor (İsrail’i vurmasın, talebi var).

400 kilo uranyumunu teslim etmek istemiyor.

ABD/İsrail taleplerini karşılarsa savaş biter ama İran İran olmaktan çıkar.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşmış bir savaşı göze alır. Yıllardır bunun hazırlığında, ayrıca.

Trump’ın ilk hedefi boğazı açmak ve petrol sevkiyatını başlatmak. Bunu başarırsa aslında zafer ilan edecek.

***

İran, İsrail’ın kankası, Trump’ın damadı ve Ortadoğu temsilcisi iki kişiyle artık görüşmeyeceğini de açıkladı. Başkan Yardımcısı Vance’ı istiyor. Vance, savaş bitsin diyen birisi. Gelecek dönem de adaylığını koyacak. “Barış isteyen aday” kimliği kulağa hoş gelecek.

***

Trump barış oldu olacak sözleriyle dünyayı ve piyasaları rahatlatma peşinde. Ama böyle davranarak dünyada borsalarda altında gümüşte Bitcoin’de derin spekülasyonlar da yaratıyor, bilerek ve isteyerek.

İran da Vance talebiyle hem görüşmeye hazırım mesajı veriyor ama aynı zamanda süreci mümkün olduğunca uzatıyor, kriz kendi varlığı ve Trump’ı zor durumda bırakmak için de gerekli. Stratejisinde de haklı. Kim olsa büyük saldırı karşısında elindeki kozları sonuna kadar oynar.

Ağırlıklı görüşüm: Hürmüz’de kara savaşı gözüküyor.

İlgili Konular: #ABD #petrol #Avrupa #İran #hürmüz boğazı

