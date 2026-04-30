CHP iktidarın hukuk şiddetinden bunalınca... Türlü çeşitli önerilerle CHP yönetiminin ne yapması gerektiği üzerine çok sayıda öneri sökün etti. Tabii böyle durumlarda siyaset davranış modellerinden en sık gündeme gelenlerden biri sineyi millete dönmek başrolü oynuyor: Herkes istifa etsin, Meclis’i terk etsin...

Hatta tüm belediye başkanları da istifa etsin, nasılsa bir bir görevden alınıyorlar. Onlar da sineyi millete dönsün.

Başka öneriler de var. Neyse ki CHP bu işleri bıraksın partiyi kapatsın önerisi gelmedi. Yoo o da geldi. Geçen hafta Moda’da Tarihçi kitapevinde genişletilmiş üçüncü baskısı yayımlanan, en önem verdiğim kitabım Ulus Yıkıcılığı Zamanları’nın Cumhuriyet Kitapları’nda yayımlanması üzerine bir söyleşiye davet edilmiştim. Tarihçi, her hafta bu tür söyleşiler düzenliyor. Sanırım 412’ncisiydi.

Konuşmanın sonunda gelenlerle sohbet ediyorum. Tam çıkmak üzereyken bir kadın, Orhan Bey CHP kapatılmalıdır, dedi. Yüzüne baktım, iktidar adına mı konuşuyorsunuz dedim. Yok ben AKP destekçisi değilim ama CHP bu ülkeye kötülük ediyor, ülkeyi bölecek Kürtlerle işbirliği yapıyor demez mi?

Tabii ki sordum, Siz Mars’tan mı geliyorsunuz? Neyse, hayır oradan değilmiş, 30 yıldır yaşamakta olduğum ABD’den, demez mi... Konuşurken dudakları da titriyor. Bir sorun var herhalde dedim ve kızımla ayrıldım.

***

Meclis’i, belediyeleri boşaltmak siyasetten çekilmeye eşdeğerdir. Unutulur gidersiniz. Meclis ve belediyeler tüm muhalefet partileri için de birer “iktidar odağı”dır. Politikalarınıza buralardan güç aktaracaksınız.

Sineyi millet, umutsuzluğun adıdır.

Ama şarkıda dediği gibi “Bir şey yapmalı”...

Evet mitingler ateşi sönmeden başarıyla gidiyor. Ama yeni şeyler de gerekli olduğu için millet önerilerini sıralıyor.

***

CHP yönetimi bence en iyi kararı aldı tüm bu öneriler karşısında. CHP örgütleriyle, 81 ilde, ilçelerde, tüm belediyeleriyle birlikte, ülkeye yayılacak ve kapıları çalacak ve anlatacak.

Bir öneri, her zaman yaparım: halkla buluşacak insanlarınızı kısa süreli bir eğitimle “toplum lideri” nitelikleri kazanmasını sağlamalısınız.

***

Demek ki MHP’de herkes pozisyon almış...

MHP Genel Merkezi, parti örgütlerinde operasyonlarını sürdürüyor. Onlarca il ve ilçede yönetimler görevden alındı veya istifaya zorlandı. Yerine yeniler atanıp duruyor. Tabii ülkü ocakları da bu değişimlerden nasibini alıyor.

Neden peki?

Şüphesiz, uzun ömürler dilerim, ama MHP lideri Bahçeli’nın yaşlanmasıyla ilgili bir durum yaşıyoruz.

Bahçeli sonrasına herkes hazırlık yapıyor, pozisyon alarak ve örgüt içinde etki alanları yaratarak.

Aslında bana sorarsanız, Sinan Ateş de bu arayış arayanlar arasındaydı.

Şimdi Bahçeli örgütü yeniden kendi temsil ettiği merkeze bağlayacak operasyonları sürdürüyor. En yakınındakileri bile hızaya getirerek.

Çeşitli irili ufaklı iktidar odaklarına izin yok.

Bahçeli sonrasında MHP iyice karışabilirdi.

Ama bundan kaçınmanın da mümkün olmadığı konusunda bir not düşeyim.