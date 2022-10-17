Kader planı ve fıtrat cinayetleri kol geziyor

17 Ekim 2022 Pazartesi

“Kaderin böyleymiş...” “Alın yazın..” “Tanrı kaderini böyle planladı” “Kader planı bu kazalar..”,

Siyasetçinin, özellikle Allah’ı Tanrı’yı toplumsal olaylarda ve iktidar amaçlarıyla veya kendi ihmalini gizlemek için kullanan cinsinin her zaman başvurduğu kavramlardır.

Bu sözler şüphesiz ki insanların inancını istismar etmenin şahikasıdır.

Ayrıca şunu öğütler: “Boyun eğ!”... “Kabul et!”, “Bunun bizimle ilgisi yok”.. “Tanrı kaderini böyle çizmiş”..

Yani şu: Diyelim yol berbat yapılmış... Bir tarafı çökecek ve sen de uçurumdan aşağı yuvarlanacaksın..

Siyasetçi diyecektir ki: Kaderin buymuş! Yani Tanrı yolun öyle yapılmasını istemiş, kaderini de çizmiş, yol kırılacak sende geberip gideceksin...

Diyelim ki uçak düştü... Ne yapalım kaderinde bu varmış..

Peki uçak neden düşmüş? Mesela bir Alman pilot uçağı dağa çarptırdı ve yüzlerce kişi öldü... Anlaşıldı ki adam psikiyatrik tedavi görmüş, kafayı yemiş ve uçağı dağa çarptırmış.

Bunun yorumu şu mu yani: Tanrı pilota uçağı dağa çarptırdı.. Tanrı senin kaderini böyle çizdi. Yolcuları pilotu mu öldürdü yoksa Tanrı mı öldürmüş oluyor?

Tanrı böylece “kullarının canını mı alıyor?”

‘ÖLÜM KADERİN’

Maden kazası... Soma, 301 madenci Soma’da öldürüldü. Katil kim? Allah mı? Ortaya çıktı ki gözü, cebi, kasası doymaz maden sahibi, madende çalışılması için gerekli önlemleri almamış. Bunlardan tasarruf etmiş. Sonuçta grizu patlaması kaçınılmaz olmuş.

Fakat birileri “Maden kazası işin fıtratında var” demiş.

Yani ölüm kaçınılmaz.

Madene girince ölebileceğini bileceksin...

Adamlarından biri de protesto edenleri yerde tekmelemiş. Sonra da Frankfurt’a atanmış ödül olarak.

Ama hayır! İşin fıtratında ölüm olduğunu, ölümlerin Tanrı’nın çizdiği kader planı gereğince olduğunu söyleyenlerin buyurdukları çerçevede, 301 işçinin katilleri bir bir serbest bırakılmışlar.

Suçu Allah’ın üzerine atarak..

SUÇ HER ZAMAN İŞÇİDEDİR

İşçi olmasaydın, madenci olmasaydın, eğer olduysan Allah’ın planları gereğince ölmeye mahkûmsun!

Bartın’da 40’ın üzerinde madenci bu “Kader Planı” gereğince hayattan koptu gitti. Geride kalanlar kanlı gözyaşları içinde kaldı.

Beş savcı görevlendirilmiş! Soma’daki gibi!

Savcıların iddianamesine “Kader Planı” ve işin fıtratı girer mi, girmez, çünkü yasalarımızda ne kader planı ne de fıtrat kavramları var.

Fakat savcıların elindeki kanunun üzerinde Allah var.

Arada bu kazaların ne olduğunu buyuran var.

Soma’da işçileri köle gibi çalıştıran patronlar paçayı sıyırdılar mı, evet.

Bartın’daki kazada yetkililer ve sorumlular iktidarın adamları.

Devleti de esir alan vahşi kapitalizmin bu durumlarda inancı “Fıtrat ve Kader”dir.

Ölenlerin ailelerine birkaç on bin lira “kan parası” verilir, “Kader ve Fıtrat” gereği dosya kapanır.

Çünkü yasaların “Fıtrat ve Kader Planı” karşısında boynu kıldan incedir.

KİMİNE ALTIN TAHT

Kader planı öyle bir şeydir ki kimini altın kaplı tahtlara oturtur.

Paralar, dolarlar su gibi altlarından akar, gider New York’ta gökdelenlere dönüşür.

Bir yerlere milyarlarca dolar yığdırır.

Halkı, milleti soydurtur..

Altın tahtlara oturamayan halkın her bireyi suçludur.

Onlar için Tanrı’nın ölüm planları çalışır.