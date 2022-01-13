O fotoğraf karesi içinde sadece HDP milletvekili mi var?

13 Ocak 2022 Perşembe

Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmasına girmeyeceğim, yazı programımı bozmayacağım, ABD’de yaşanacak önemli iç karışıklıkların ikinci yazısını tamamlayacağım.

Sadece şunu belirteyim, ülke yönetiminde kocaman bir 0 ile sınıfta kalmış bir lider, hâlâ iktidar koltuğunda oturmasının gereğini yapıyor ve elinin altındaki yüzde 25’lik kitlenin duymak istediklerini üstelik en yüksek perdeden seslendiriyor. Bu tip liderlerin hiçbirinin kitabında “Başaramadım” demek, bunun nedenlerini halkına açıklamak ve küçük bir özveride bulunarak istifa edip seçime gitmek yoktur.

Bu da önümüzdeki süreç içinde, tüm riskleri göze alacak anlamına gelir. Bunların neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

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Haa, bir de şu var:

Nişanlısı olduğunu açıkladığı PKK teröristiyle 2014’te çektirdiği fotoğrafı ortaya çıkan HDP milletvekili konusunda (ki o zaman milletvekili değildi) kopardıkları kıyamete bakıyorum da ikiyüzlülüğe dayanamıyorum:

2014’te iktidarla İmralı’daki PKK lideri ve Kandil Dağı arasındaki düğün bayram havası içinde büyük kucaklaşma fotoğrafında sadece HDP’li milletvekili mi vardı?

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2016 Temmuzu’nda ülkede askeri darbe girişiminde bulunan ve üstelik 251 kişinin canına kıyan Fethullahçı terör örgütünün lideri ile birlik beraberlik fotoğrafları bit pazarına düşmüş iktidar ve mensuplarını bu ülke neden tasfiye edemiyor yasal olarak?..

Mesela maliye bakanı koltuğuna oturtulan... Çeşitli iktidar ilgilileri, yetkilileri, bakanları, bugün köşelerinde terör konusunda kıyameti koparanlar...

FETÖ ile birlikteliklerinin, verdikleri muazzam desteklerin, bu terör örgütünü darbeye kalkışacak derecede güçlendirmelerinin ve sonuçta 251 cinayetle sonuçlanan bir büyük dramı ülkeye yaşatmalarının bir bedeli olmayacak mı?

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Senin terör örgütün kötü, benim terör örgütüm iyi mi?

Ben iktidardayım, kimin terörle irtibatlı kimin olmadığına ancak ben karar veririm...

17-25 Aralık’tan önce FETÖ benim adamlarım, bu tarihten sonra ise benim düşmanım.

Ben Kandil ile kucaklaşma hakkına sahibim ama sen kucaklaşırsan teröristsin...

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FETÖ darbe girişiminin dosyası henüz açılmadı...

Darbe bir sonuçtur. Durup dururken darbe olmaz. Darbe, darbe sürecinde hazırlanır.

Darbecilerin darbe yapacak hale gelmesinde, onları iktidar ortağı yapanların desteklerini rollerini silip atmak için bir 17-25 Aralık miladı koymak, hukuki-yasal hiçbir anlamı olmayan siyasi bir karardır.

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Sadece FETÖ mü?

“Barış Masası” sürecinde Habur’da dağdan inen PKK’lilerin ayağına göstermelik mahkemeler gönderdiniz...

PKK’nin Diyarbakır’da hendekler kazmasını seyrettiniz.. Silahların depolanmasına bakıp durdunuz.. Askere jandarmaya, “dokunmayın” komutu verdiniz.. Bu ülkeye 60 gün hendek savaşları yaşattınız..

İktidarın heybesinde “5 aylık bir kâbus dönemi sonucunda kaybedilen iktidar, seçimlerin tekrarıyla nasıl geri kazanılır”dan daha iyi bir deneyim yok..

Şimdi ise yarattığınız o muazzam “barış ortamında” çekilmiş bir fotoğraf üzerinde kıyamet koparıyorsunuz.

Aynı fotoğraf karesinde hepinizin de olduğunu unutturmaya çalışarak...

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Yo yanlış anlaşılmasın.

Herkes terör ile arasına mesafe koymalı. HDP şüphesiz ki iyice bağımsızlaşmalı..

İktidarın hanesinde hem FETÖ duruyor hem Kandil ve İmralı.

İçinde oldukları, o zaman birlikte çektirdikleri fotoğraf karesinde şimdi sadece bir HDP milletvekilini görmeleri, sadece siyasi bir illüzyondur.

Hokus pokus ben kayboldum.

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Yattı Amerika yazısı bugün..

Ama bunları yeniden yazmasam olmazdı.