İktidarın has medyası Yeni Şafak, ekonomi programını uygulayan Mehmet Şimşek’e saldırdı. Hem de nasıl, yerden yere vurarak.

Şu manşetlere bakın:





Şüphesiz bunları bizler de söylüyoruz. Ama tüm ekonomiyi hem de birinci sayfadan böyle yerden yere vurmaya kalkışsa Cumhuriyet, Türkiye’nin itibarını yerle bir etmekten, ekonomiyi kötü göstermek ve panik yaratmaktan, halk arasında iktidara karşı kin nefret yaratmaktan soruşturma açılır, belki de İstanbul savcılığına kalsa teröre hizmetten ağır cezalarla karşı karşıya kalırdı.

Ama Yeni Şafak’ın eli kolu serbest, nasılsa hiçbir savcı buna cesaret edemez. Ne yani, ekonomiyi çökerttiniz diye cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sahiplerini, cumhurbaşkanını, ekonomi ve maliyeyi yönetenleri sorguya mı çağıracak?

Yeni Şafak ilk kez belki de ekonomi ile ilgili doğru bir haber yapmış.

Evet, enflasyon azdı, sanayi üretimi geriliyor hatta, faizlerin yanına yaklaşılmıyor, iflaslar katlandı, döviz artıyor durmadan.

Bir manşete 20 milyon insanın açlık sınırında yaşamaya başladığını koymamış, emeklilerin durumuna değinmemiş, asgari ücretin komikliğine değinmemiş manşetlerden.

Zaten amacı farklı, milletin durumu değil merak ettiği, ekonominin kötülüğünü bir iktidar savaşı aracı olarak kullanıyor.

BUNU NEDEN YAPIYOR?

Soru şudur: Bunu neden yapıyor? Ekonomi nurlu parlak ufuklara doğru yelken açmışken birden her şeyi allak bullak edecek bu manşetlerin amacı Mehmet Şimşek deniyor. Peki Mehmet Şimşek’se, bu manşetler ülkemizin bir numaralı genel ekonomisti konumunda bulunan cumhurbaşkanını da hedef alıyor mu almıyor mu?

Öyle ya arka planda cumhurbaşkanı yok mu, onun onayı ile bu ekonomi politikaları yürümüyor mu? Bu manşetlerden Erdoğan ve rejimi yara almaz mı? Sanki Şimşek, hükümet içinde ayrı bağımsız özerk bir ada mı?

Sanayicisinden emekçisine, işçisine, esnafına, memuruna, emeklisine herkes yanıp tutuşurken bu beklenmedik hükümet içi manşeti kim attırıyor?

GÜNAH KEÇİSİ

İktidar şunu mu devreye soktu: Bütün bu kötü durumdan biz sorumlu değiliz. Uluslararası finans sermayesinin adamı Mehmet Şimşek, kendisine verdiğimiz görevi kötüye kullandı.

Yani ekonomik çöküşe bir günah keçisi bulma zamanı geldi.

Tüm kötülüğü onun sırtına yıkarak bu işten sıyrılalım mı?

Tamam da Şimşek’i göndersen ekonomiyi mi düzelteceksin.

Yeni Şafak’ın bu manşetleri, içte ve dışta çöküşü hızlandıracak etkiler yapmaya başladı.

Borsa’ya baktım bir haftadır yeniden dibe doğru yollandı.

Türkiye’nin kredi notu yeniden gerilemeye başladı.

Dışarıdan kredi alması yeniden pahalanmaya başladı.

Dolar artışı hızlandı.

İKTİDAR SAVAŞI MI

Eğer bu yönetimin desteklediği manşet ise sadece Şimşek’in boynunu vurmuyor, baltayı kendi ayağına da indiriyor.

Bir ekip değişimine hazırlanıyor olabilir.

ok Yeni Şafak ekibinin (damat da orada) hükümete karşı bilinçli bir girişimi ise o zaman bir iktidar savaşı su yüzüne çıktı demek.

Cumhurbaşkanına rağmen. Çünkü o ses çıkarmadı.

KURTAR BİZİ ŞİMŞEK

Şimşek cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçiminden önce yalvar yakar siyasete geri çağrıldı, getirildi ve ekonomi ona teslim edildi. Cumhurbaşkanının ekonomi için bir parlak ve büyük seçim güvencesi olarak seçmene takdim edildi.

Cumhurbaşkanının faiz neden enflasyon sonuç, (dini nas politikası) piyasanın ve ekonomi kurallarının duvarında paramparça olunca ve enflasyon yüzde yüzleri aşınca, yetiş Şimşek dendi.

Yeni Şafak büyük bir çıkmazda bulunulduğunu itiraf ediyor aslında.

Yönetimin İmamoğlu’na ve İstanbul Büyükşehir’e toptan saldırısını Şimşek ve Merkez Bankası başlatmadı. Adamlar halkın sırtından milyarlarca dolar biriktirdiler bir güvence olsun diye ama Ekrem Bey’e saldırı 70-80 milyar dolarlık bir kayba yol açtı.

Bunu kim yaptı?

Bu açıdan bakıldığında, Şafak’ın manşetlerini Erdoğan’a karşı bir saldırı olarak da okumak mümkün.

Kim bilir, belki de. Veya sakın öyle olmasın?